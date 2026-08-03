Evropská verze Redmi Note 17 bude jiná než čínská. Únik ukazuje, v čem přesně Hlavní stránka Zprávičky Uniklý přehled specifikací naznačuje, že globální verze Redmi Note 17 dostanou lepší fotoaparáty než čínské Přední kamera má u obou modelů vzrůst z 8 na 16 Mpx, Pro navíc mění zbytečný 2Mpx senzor za širokoúhlý Za vylepšení se platí menší baterií, u modelu Pro klesá z 9 000 na 8 340 mAh Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 3.8.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Xiaomi představilo Redmi Note 17 a Note 17 Pro v Číně už v polovině července a evropská premiéra se blíží. Podle uniklého přehledu parametrů od serveru Ytechb ale nepůjde o prosté přebalení – firma pro mezinárodní trh sáhla do výbavy podobně, jako to udělala u předchozí generace. Několik věcí se zlepší, jedna zhorší. Konec dvoumegapixelové vaty Displej, který nezklame Baterie jako daň za export Konec dvoumegapixelové vaty Nejzajímavější změna se týká modelu Pro. Vedle hlavního 50Mpx snímače má nově sedět 8Mpx širokoúhlá kamera místo dosavadního dvoumegapixelového senzoru, který v telefonech plní hlavně roli položky do reklamního letáku. Přední kamera stoupá u obou modelů z 8 na 16 Mpx, verze Pro Max má dokonce nabídnout 32 Mpx. Zdravý skepticismus ale patří i sem: 8 Mpx u širokoúhlého objektivu není žádná pastva pro oči, jen konečně použitelné minimum. Displej, který nezklame Základní Redmi Note 17 má dostat 6,99palcový AMOLED s obnovovací frekvencí 120 Hz a jasem 1 800 nitů, pohánět ho bude buď Snapdragon 6s 4G Gen 2, nebo v 5G verzi Snapdragon 4 Gen 4. Pro model je paradoxně o kousek kompaktnější se 6,83 palci, zato nabídne vyšší rozlišení 2 772 × 1 280 bodů a špičkový jas 3 500 nitů v HDR. Přidává i odolnost – sklo Gorilla Glass Victus 2 a certifikaci IP68, tedy plnou vodotěsnost. Baterie jako daň za export Vylepšení mají ovšem svou cenu, a tou je kapacita akumulátoru. Základní model klesá z 8 000 na 7 700 mAh, Pro z 9 000 na 8 340 mAh. Nabíjení zůstává u 45 W přes USB-C, jen chystaný Pro Max má dostat 100W nabíjení a baterii 9 210 mAh spolu s výkonnějším čipem Snapdragon 6 Gen 5. Dřívější únik navíc naznačil, že evropské ceny budou znatelně vyšší než čínské. Vyměnili byste kus kapacity baterie za použitelnou širokoúhlou kameru? Zdroj: Notebookcheck, Ytechb Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Redmi Redmi Note 17 únik informací Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025