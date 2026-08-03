Evropská verze Redmi Note 17 bude jiná než čínská. Únik ukazuje, v čem přesně

  • Uniklý přehled specifikací naznačuje, že globální verze Redmi Note 17 dostanou lepší fotoaparáty než čínské
  • Přední kamera má u obou modelů vzrůst z 8 na 16 Mpx, Pro navíc mění zbytečný 2Mpx senzor za širokoúhlý
  • Za vylepšení se platí menší baterií, u modelu Pro klesá z 9 000 na 8 340 mAh

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Jakub Kárník
Jakub Kárník
3.8.2026 12:00
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redmi note 17 webp
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Xiaomi představilo Redmi Note 17 a Note 17 Pro v Číně už v polovině července a evropská premiéra se blíží. Podle uniklého přehledu parametrů od serveru Ytechb ale nepůjde o prosté přebalení – firma pro mezinárodní trh sáhla do výbavy podobně, jako to udělala u předchozí generace. Několik věcí se zlepší, jedna zhorší.

Konec dvoumegapixelové vaty

Nejzajímavější změna se týká modelu Pro. Vedle hlavního 50Mpx snímače má nově sedět 8Mpx širokoúhlá kamera místo dosavadního dvoumegapixelového senzoru, který v telefonech plní hlavně roli položky do reklamního letáku. Přední kamera stoupá u obou modelů z 8 na 16 Mpx, verze Pro Max má dokonce nabídnout 32 Mpx. Zdravý skepticismus ale patří i sem: 8 Mpx u širokoúhlého objektivu není žádná pastva pro oči, jen konečně použitelné minimum.

Redmi Note 17 Pro q82 w h1600
Redmi Note 1748 q82 w h1600

Displej, který nezklame

Základní Redmi Note 17 má dostat 6,99palcový AMOLED s obnovovací frekvencí 120 Hz a jasem 1 800 nitů, pohánět ho bude buď Snapdragon 6s 4G Gen 2, nebo v 5G verzi Snapdragon 4 Gen 4. Pro model je paradoxně o kousek kompaktnější se 6,83 palci, zato nabídne vyšší rozlišení 2 772 × 1 280 bodů a špičkový jas 3 500 nitů v HDR. Přidává i odolnost – sklo Gorilla Glass Victus 2 a certifikaci IP68, tedy plnou vodotěsnost.

Baterie jako daň za export

Vylepšení mají ovšem svou cenu, a tou je kapacita akumulátoru. Základní model klesá z 8 000 na 7 700 mAh, Pro z 9 000 na 8 340 mAh. Nabíjení zůstává u 45 W přes USB-C, jen chystaný Pro Max má dostat 100W nabíjení a baterii 9 210 mAh spolu s výkonnějším čipem Snapdragon 6 Gen 5. Dřívější únik navíc naznačil, že evropské ceny budou znatelně vyšší než čínské.

Vyměnili byste kus kapacity baterie za použitelnou širokoúhlou kameru?

Zdroj: Notebookcheck, Ytechb

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O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
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