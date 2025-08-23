TOPlist

Tohle zabolí, Redmi Note 15 Pro+ u nás nenabídne jeden z klíčových prvků výbavy

  • Řada Redmi Note 15 si již svou premiéru odbyla, tedy zatím jen v podobě pro čínský trh
  • Podle prvních informací i letos budou globální modely svou výbavou mírně odlišné
  • Bohužel, v případě Redmi Note 15 Pro+ patrně půjde o změny k horšímu

Vašek Švec
Vašek Švec
23.8.2025 10:00
Ikona komentáře 0
Redmi Note 15 Pro+ globální verze parametry

Je již dlouhodobým zvykem, že Xiaomi představuje stěžejní modely své podznačky Redmi první v domovské Číně a až poté je uvádí na globální trh. Ostatně to samé se děje i v případě některých dalších modelů Xiaomi, Redmi a Poco. Ne vždy je ale výbava domácích a globálních modelů stejná. To zřejmě bude (opět) případ i nového Redmi Note 15 Pro+ pro globální trhy. Potvrzují to první informace, které prosákly ze softwaru Xiaomi.

Zase bez optického zoomu?

Nejvybavenější model z nově představené řady smartphonů Redmi Note 15 mnoho nového v oblasti fotografické výbavy nepřinesl. Primární fotoaparát stále využívá 50MPx snímač o velikosti 1/1,55″ spolu s optikou o slušné světelnosti f/1.6. Ultarširokoúhlý fotoaparát má pořád pouze 8MPx snímač, avšak s větším 120° záběrem. Fotoaparát s 2,5x zoomem a 50MPx snímačem pak dostal o něco lepší světelnost f/2,0. A jak se zdá, mnoho se toho nezmění ani pro nás. Globální Redmi Note 15 Pro+ totiž má sice stále nabízet lepší, 200MPx primární fotoaparát spolu s totožným 8MPx ultraširokoúhlým fotoaparátem, ani tentokrát se však fotoaparátu s optickým přiblížením v řadě Redmi Note 15 Pro+ patrně nedočkáme.

redmi note 15 pro plus tyrkysova zada vnitrek

Podle uniklých informací bychom se údajně neměli dočkat ani 2MPx makro fotoaparátu. To by však, vzhledem k designu zad čínské verze, bylo poměrně zvláštní. Znamená to snad, že „naše“ Redmi Note 15 Pro+ bude vypadat zásadně jinak než to čínské? To Zatím netušíme. Co však zní poměrně hodně věrohodně je informace o menší baterii, která by však i tak měla mít solidní kapacitu 6 500 mAh. Oněch 500 mAh pak výrobce vykompenzuje alespoň nepatrně rychlejším nabíjením – namísto 90 má nabíjet rovnými 100 W.

Je pro vás přítomnost fotoaparátu s optickým zoomem důležitá, nebo by vás zklamalo spíš chybějícíh 500 mAh?

Zdroj: GSMArena.com

O autorovi

Vašek Švec

Vaška prakticky od dětství zajímaly nové technologie, ať už se jednalo o telefony, počítače či třeba auta. V době, kdy většina jeho kapesného padla na… Více o autorovi

Vašek Švec
