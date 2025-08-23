Tohle zabolí, Redmi Note 15 Pro+ u nás nenabídne jeden z klíčových prvků výbavy Hlavní stránka Zprávičky Řada Redmi Note 15 si již svou premiéru odbyla, tedy zatím jen v podobě pro čínský trh Podle prvních informací i letos budou globální modely svou výbavou mírně odlišné Bohužel, v případě Redmi Note 15 Pro+ patrně půjde o změny k horšímu Sdílejte: Vašek Švec Publikováno: 23.8.2025 10:00 Žádné komentáře 0 Je již dlouhodobým zvykem, že Xiaomi představuje stěžejní modely své podznačky Redmi první v domovské Číně a až poté je uvádí na globální trh. Ostatně to samé se děje i v případě některých dalších modelů Xiaomi, Redmi a Poco. Ne vždy je ale výbava domácích a globálních modelů stejná. To zřejmě bude (opět) případ i nového Redmi Note 15 Pro+ pro globální trhy. Potvrzují to první informace, které prosákly ze softwaru Xiaomi. Zase bez optického zoomu? Nejvybavenější model z nově představené řady smartphonů Redmi Note 15 mnoho nového v oblasti fotografické výbavy nepřinesl. Primární fotoaparát stále využívá 50MPx snímač o velikosti 1/1,55″ spolu s optikou o slušné světelnosti f/1.6. Ultarširokoúhlý fotoaparát má pořád pouze 8MPx snímač, avšak s větším 120° záběrem. Fotoaparát s 2,5x zoomem a 50MPx snímačem pak dostal o něco lepší světelnost f/2,0. A jak se zdá, mnoho se toho nezmění ani pro nás. Globální Redmi Note 15 Pro+ totiž má sice stále nabízet lepší, 200MPx primární fotoaparát spolu s totožným 8MPx ultraširokoúhlým fotoaparátem, ani tentokrát se však fotoaparátu s optickým přiblížením v řadě Redmi Note 15 Pro+ patrně nedočkáme. Podle uniklých informací bychom se údajně neměli dočkat ani 2MPx makro fotoaparátu. To by však, vzhledem k designu zad čínské verze, bylo poměrně zvláštní. Znamená to snad, že „naše“ Redmi Note 15 Pro+ bude vypadat zásadně jinak než to čínské? To Zatím netušíme. Co však zní poměrně hodně věrohodně je informace o menší baterii, která by však i tak měla mít solidní kapacitu 6 500 mAh. Oněch 500 mAh pak výrobce vykompenzuje alespoň nepatrně rychlejším nabíjením – namísto 90 má nabíjet rovnými 100 W. Je pro vás přítomnost fotoaparátu s optickým zoomem důležitá, nebo by vás zklamalo spíš chybějícíh 500 mAh? Zdroj: GSMArena.com O autorovi Vašek Švec Vaška prakticky od dětství zajímaly nové technologie, ať už se jednalo o telefony, počítače či třeba auta. V době, kdy většina jeho kapesného padla na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Redmi Redmi Note 15 Redmi Note 15 Pro+ Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024