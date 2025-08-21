Tahle řada bude hit! Xiaomi představilo novinky Redmi Note 15 s obřími bateriemi Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi v Číně představilo řadu Redmi Note 15 se třemi modely Všechny telefony dostaly výrazně větší kapacitu baterie Redmi Note 15 Pro+ přichází s nejnovějším čipsetem Snapdragon 7s Gen 4 Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 21.8.2025 20:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi oficiálně odhalilo novou generaci své nejpopulárnější řady smartphonů Redmi Note 15. V Číně debutovala hned trojice modelů – základní Redmi Note 15, vylepšené Redmi Note 15 Pro a špičkové Redmi Note 15 Pro+. Všechny novinky přinášejí výrazné upgrady v oblasti výdrže baterie, procesorů i odolnosti oproti loňské generaci Note 14. Redmi Note 15: Základní model s 5 800mAh baterií Nástupce loňského Redmi Note 14 5G dostal procesor Snapdragon 6 Gen 3 vyráběný 4nm technologií, který nahrazuje Dimensity 7025-Ultra. Telefon disponuje 6,77palcovým OLED displejem s rozlišením 2392 × 1080 pixelů a špičkovou svítivostí 3200 nitů. Panel podporuje 120Hz obnovovací frekvenci a vysokofrekvenční PWM stmívání pro ochranu zraku. Největší změnou prošla baterie – kapacita vzrostla z 5 110mAh na 5 800mAh díky technologii Xiaomi Jinshajiang s energetickou hustotou 819 Wh/l. Telefon podporuje 45W drátové nabíjení a nově také 18W reverzní nabíjení pro dobíjení příslušenství. Výrobce garantuje zachování 80 % kapacity baterie po pěti letech používání. Fotovýbava zahrnuje 50Mpx hlavní snímač Light Hunter 400 s clonou f/1,8 a 2Mpx senzor hloubky ostrosti. Přední kamera má rozlišení 8 Mpx. Ultra širokoúhlý snímač nemá vůbec. Oproti předchůdci s certifikací IP64 dostala novinka vylepšenou odolnost IP66 proti prachu a stříkající vodě. Telefon měří na tloušťku 7,35 mm a váží 178 gramů. Redmi Note 15 Pro: Sedmitisícová baterie a Dragon Crystal Glass Model Pro přináší ještě výraznější vylepšení. Pohání ho čipset MediaTek Dimensity 7400-Ultra s taktem až 2,6 GHz, což je přetaktovaná verze Dimensity 7300-Ultra z loňského modelu. Novinka dostala také větší parní komoru pro lepší odvod tepla. Displej narostl na 6,83 palce s rozlišením 1,5K (2772 × 1280 pixelů) a maximálním jasem 3 200 nitů. Panel chrání nové Xiaomi Dragon Crystal Glass, které díky vysokoteplotní krystalizaci nabízí o 28 % vyšší tvrdost a o 41 % lepší lomovou houževnatost než běžné sklo. Telefon prošel testy SGS na odolnost proti pádům ze 2 metrů na žulu. Skutečnou revolucí je baterie s kapacitou 7000mAh – oproti 5500mAh u Note 14 Pro jde o masivní, 27% nárůst. Energetická hustota dosahuje 835 Wh/l a telefon zvládá 45W nabíjení plus 22,5W reverzní dobíjení. Novinka získala certifikaci IP68 s odolností do 2 metrů po dobu 24 hodin, potvrzenou testem TÜV Süd. Hlavní 50Mpx fotoaparát využívá senzor Sony LYT-600 se světelností f/1,5 a optickou stabilizací obrazu. Doplňuje ho 8Mpx ultraširokoúhlý objektiv a 20Mpx přední kamera. Telefon má tloušťku 7,78 mm a hmotnost 210,6 gramů. Redmi Note 15 Pro+: Snapdragon 7s Gen 4 a satelitní komunikace Špičkový model řady jako první telefon na trhu dostává čipset Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, který nahrazuje loňský Snapdragon 7s Gen 3. Nový procesor nabízí 7% vylepšení výkonu CPU i GPU. Telefon sdílí s modelem Pro stejný 6,83palcový displej i 7 000mAh baterii, ale nabíjecí výkon vzrostl na 90 W. Fotovýbava je nejpokročilejší v řadě – hlavní 50Mpx modul OV Light Hunter 800 doplňuje 50Mpx portrétní teleobjektiv s 2,5× optickým zoomem (60mm ohnisko) a 8Mpx ultraširokoúhlý snímač. Přední kamera má rozlišení 20 Mpx. Xiaomi připravilo také speciální Satellite Messaging Edition, která jako první v historii řady Redmi podporuje satelitní komunikaci pro nouzové situace. Všechny modely Pro získaly certifikace IP68 a IP69K pro maximální odolnost proti vodě a prachu. Srovnání s předchozí generací Největší změny se týkají kapacity baterií – u základního modelu vzrostla z 5 110mAh na 5 800mAh, u Pro verze dokonce z 5 500mAh na 7 000mAh a Pro+ z 6 200mAh rovněž na 7 000mAh (srovnáváme s čínskými verzemi předchůdců). Všechny modely také dostaly vylepšenou odolnost – základní má IP66 místo IP64, Pro modely získaly IP68 a IP69K certifikace. Redmi Note 14 Pro 5G Procesory byly upgradovány napříč celou řadou – základní model přešel z Dimensity 7025-Ultra na Snapdragon 6 Gen 3, Pro dostal Dimensity 7400-Ultra místo 7300-Ultra a Pro+ nový Snapdragon 7s Gen 4 místo 7s Gen 3. Displeje Pro modelů narostly z 6,67 na 6,83 palce při zachování vysoké svítivosti. Ceny a dostupnost Redmi Note 15 startuje na 1 299 jüanech (asi 3 800 Kč) za verzi 6/128GB a dostupné je v černé, bílé a modré barvě. Redmi Note 15 Pro začíná na 1 499 jüanech (4 400 Kč) za variantu 8/256GB v černé, bílé, modré a fialové. Nejvyšší model Redmi Note 15 Pro+ stojí od 1 999 jüanů (5 900 Kč) za 12/256GB, satelitní edice pak vyjde na 2 499 jüanů (7 400 Kč). Telefony jsou zatím dostupné pouze v Číně. Globální uvedení včetně českého trhu se očekává v průběhu prvního čtvrtletí roku 2025, pravděpodobně však s upravenými specifikacemi – evropské verze Redmi Note tradičně dostávají nižší kapacitu baterie a někdy i odlišnou fotovýbavu. Těšíte se na novou řadu Redmi Note 15? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář android telefon čína Redmi Redmi Note 15 Střední třída Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? 