Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G vs Samsung Galaxy A56: Který model si vybrat a proč? (srovnání specifikací)

Na český trh minulý týden dorazila řada Xiaomi Redmi Note 15 Nejzajímavějším modelem je podle nás Redmi Note 15 Pro 5G Srovnáváme jeho specifikace se Samsungem Galaxy A56 5G Adam Kurfürst Publikováno: 30.1.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Od minulého týdne je na českém trhu v prodeji rodinka Xiaomi Redmi Note 15, která se skládá z celkem pěti modelů v cenovém rozpětí od 4 do 10 tisíc. I tento rok se mým favoritem stala verze Pro 5G (tedy druhý nejlepší kousek z řady), která za současnou cenu 6 950 Kč nabídne mimořádně vyváženou výbavu, jež v mnohých aspektech zastíní i dražší konkurenci. Jedním z nejambicióznějších soupeřů Redmi Note 15 Pro 5G je Samsung Galaxy A56 5G. Ten na český trh dorazil už loni v březnu, nicméně i přesto jde podle Heureky o aktuálně čtvrtý nejoblíbenější smartphone. Zatímco při uvedení stál 12 990 Kč, nyní se dá ve verzi s 256GB pamětí pořídit od přibližně 8 tisíc korun. Ve srovnání s čínskou novinkou je tedy dražší, ale brzy by jeho cena mohla zase o něco klesnout, jelikož na trh přijde jeho nástupce Galaxy A57 5G. Tak jako tak ale oba telefony cílí na podobnou sortu lidí – uživatele, kterým se do smartphonu nechce investovat příliš velké peníze, ale přejí si všestranné, spolehlivé zařízení pro každodenní používání. Pojďme se společně podívat na to, jaké rozdíly ve výbavě obou modelů najdeme, a který z nich byste si měli pořídit právě vy. Design a odolnost Displej Výkon Baterie Fotoaparáty Systém Verdikt: Který z modelů si vybrat? Design a odolnost Vzhled smartphonu je samozřejmě subjektivní záležitostí a každému čtenáři se může zalíbit jiný model. Poměrně objektivně je však možné říct, že Redmi Note 15 Pro 5G na sebe poutá více pozornosti než Galaxy A56 5G kvůli velkému fotomodulu umístěnému ve středu horní části zad. Zpracování jihokorejského modelu tak pravděpodobně budou preferovat ti, kdo chtějí méně nápadné zařízení. Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G Oba smartphony přicházejí s plochými bočními hranami a zcela rovným displejem. Samsung vykouzlí úsměv na tváří kovovým rámem, u Redmi zase oceníte o viditelně tenčí rámečky. Selfie kamera v průstřelu nepřekvapí ani u jednoho kousku. Kde také najdeme rozdíl, je otázka odolnosti. Galaxy A56 5G má stupeň krytí IP67, kdežto Redmi Note 15 Pro 5G vsadilo rovnou na IP68. Znamená to, že zatímco Samsung vydrží v laboratorních podmínkách ponoření do metrové hloubky po dobu 30 minut, model od Xiaomi by stejně dlouho mohl zůstat ve 2m hloubce. Při běžném používání na tom příliš nezáleží. Samsung Galaxy A56 5G Za zmínku stojí i fakt, že Redmi Note 15 Pro 5G má na obrazovce ochranné sklo Corning Gorilla Glass Victus 2, které je o něco odolnější než Victus+ užívaný modelem Galaxy A56 5G. Na papíře vítězí Redmi Note 15 Pro 5G. Displej Když už jsme v předchozí kapitole nakousli displej, pojďme se na něj zaměřit podrobněji. Již bylo zmíněno, že oba telefony disponují plochým panelem, avšak rozdíl zpozorujeme už ve velikosti. Redmi Note 15 Pro 5G je vybaveno 6,83” AMOLEDem, kdežto model Samsungu pouze 6,7”. Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G Jednoznačně lepší specifikace vám dovede nabídnout Xiaomi. Redmi Note 15 Pro 5G pracuje s ostřejším rozlišením (jemnost 447 ppi versus 385 ppi) a nabízí rovněž vyšší jas, který činí až 3 200 nitů ve špičce nebo 1 800 nitů v režimu HBM (Galaxy A56 5G zvládne nanejvýš 1 900 nitů a 1 200 nitů v HBM). Čínský telefon zaujme i přesnějším podáním odstínů – se svou 12bitovou barevnou hloubkou je v tomto ohledu výrazně lepší než konkurent s 8bitovou hloubkou. Vítězem je jednoznačně Redmi Note 15 Pro 5G. Výkon Nebudeme vás napínat: pokud lačníte po výkonu, Samsung Galaxy A56 5G uspokojí vaše potřeby daleko lépe. S čipsetem Exynos 1580, který pracuje při frekvenci až 2,9 GHz, si celkově lépe poradí s různými typy úloh než MediaTek Dimensity 7400-Ultra tikající pod kapotou nového Redmi. Když se podíváme na data serveru GSMArena: Samsung Galaxy A56 5G v Geekbench získal 1 364 bodů v oblasti single-core a 3 899 bodů v multi-core testu, zatímco Redmi Note 15 Pro 5G se dostalo jen na 1 045 bodů a 2 913 bodů. V populárním benchmarku AnTuTu je rozdíl mezi oběma modely signifikantní: GSMArena naměřila 908 689 bodů u Samsungu a 652 862 bodů u Xiaomi. Redmi Note 15 Pro 5G tedy v testu performovalo o 28 % hůř. Samsung Galaxy A56 5G rovněž využívá rychlejší úložiště UFS 3.1, což zajistí svižnější načítání vašich dat. Výkonnějším telefonem je Samsung Galaxy A56 5G. Baterie Zatímco Samsung je v oblasti baterie konzervativnější, čínské značky se nebojí experimentovat s novými technologiemi. Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G letos obdrželo křemíkovo-uhlíkovou baterii s kapacitou 6 580 mAh, zatímco Galaxy A56 5G má pouze 5 000 mAh. Zajímavé informace poskytují evropské „energoštítky“, které dokládají, že model Xiaomi skutečně poskytne na jedno nabití delší výdrž (60 hodin a 50 minut) než ten od Samsungu (44 hodin a 34 minut). Je nicméně vhodné upozornit na to, že u jihokorejského modelu je udávaná dvakrát delší životnost baterie (2 000 cyklů oproti 1 000 u Xiaomi). Co se pak týče rychlosti nabíjení, oba telefony jsou na tom se svými 45 W stejně, což je trochu překvapivé, protože čínské modely obvykle lákají na vyšší hodnoty. U modelu Pro 5G udělalo Xiaomi krok zpět loni, kdy telefon začal namísto někdejších 67 W podporovat pouze oněch 45 W, a Galaxy A56 se naopak zlepšil oproti předchůdci s 25W dobíjením. Redmi Note 15 Pro 5G nabídne delší výdrž, Galaxy A56 5G zase lepší životnost baterie. Fotoaparáty Jak Redmi Note 15 Pro 5G, tak Samsung Galaxy A56, nabídnou vzhledem ke své ceně solidní kvalitu fotografií. Čínský kousek však disponuje snímačem s větším optickým formátem (1/1,4” oproti 1/1,56”), díky čemuž by měl poskytnout lepší výsledky v podmínkách se zhoršeným osvětlením. Nabízí navíc vyšší rozlišení (200 Mpx vs 50 Mpx). S ohledem na další senzory není ani jeden z telefonů vyloženě o mnoho lepší než ten druhý. Samsung Galaxy A56 5G nabízí 12Mpx ultraširokoúhlou kameru oproti 5Mpx u Redmi a disponuje makro snímačem, který byl u čínského modelu letos odebrán. Opomenout nesmíme ani to, že Galaxy A56 5G umí nahrávat přední kamerou ve 4K, zatímco Redmi Note 15 Pro 5G podporuje nanejvýš FullHD. Redmi Note 15 Pro 5G má lepší hlavní snímač, u Galaxy A56 5G získáte více ze sekundárních kamer. Systém Systém je podobně subjektivní položkou v seznamu jako design. Nadstavba HyperOS mi svým vzhledem oslovuje více než One UI, ale na prostředí telefonů Samsung mi zase vyhovuje, že neobsahuje tolik bloatwaru a vyvolává dojem, že je lépe dotažené do konce. Samsung Galaxy A56 5G nabízí 6 velkých softwarových updatů Situace by byla zajímavější, kdyby Redmi Note 15 Pro 5G nescházela sada HyperAI, kterou ale z celé řady poskytuje pouze nejdražší Redmi Note 15 Pro+ 5G. Takto když oba telefony mají po vybalení Android 15 nám nezbývá než se zaměřit na podporu, kterou garantuje delší Galaxy A56 5G. Obdrží totiž 6 velkých aktualizací, zatímco model od Xiaomi jen 4. S ohledem na systém bych sáhnul po Galaxy A56 5G. Verdikt: Který z modelů si vybrat? Jak Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G, tak Samsung Galaxy A56 5G lákají na vyváženou mainstreamovou výbavu, ale každý z modelů má svá pro a proti. Čínský model oceníte, pokud hledáte telefon se super displejem, dlouhou výdrží baterie a kvalitním hlavním fotoaparátem, za jehož snímky se nebudete muset stydět ani při focení v noci. Naopak jihokorejská konkurence osloví ty, kteří využijí vyšší výkon a po dobu dalších několika let nebudou uvažovat o upgradu – šestiletá softwarová podpora prakticky odpovídá vlajkám a delší životnost baterie značí, že úbytek kapacity nepocítíte tak rychle jako u modelu od Xiaomi. Který z telefonů byste si vybrali vy a proč? 