Řada Redmi Note 14 se v Číně představí už tento měsíc

Vrcholný model Redmi Note 14 Pro+ ztratí jednu klíčovou funkci

Teoreticky by místo ní mohl nabídnout adekvátní kompenzaci

Xiaomi před nedávnem oficiálně potvrdilo zářijové vydání rodinky smartphonů Redmi Note 14. Očekávané modely střední třídy se nejprve odhalí v Číně a začátkem příštího roku by v pěti různých verzích měly dorazit také do Evropy. Vrcholný model i tentokrát ponese označení Pro+, avšak dle nejnovějších zjištění přijde o jednu z hlavních výhod svého předchůdce.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ nenabízelo tak prémiové materiály jako konkurence a zaostávalo třeba i ve výdrži baterie, zato se však pyšnilo vynikající rychlostí nabíjení. Jelikož výkon mohl dosahovat až 120 W, nabila se 5 000mAh baterie z 0 na 100 % během pouhých 25 minut.

Redmi Note 13 Pro+ 5G

Bezkonkurenční rychlost nabíjení však zřejmě nebude to, na co bude lákat nové Redmi Note 14 Pro+. Jak totiž informoval server Gizmochina na základě certifikací, baterii má jít nabíjet „pouze“ 90W výkonem. Ačkoliv se i tak jedná o skvělou hodnotu (proto ty uvozovky), jde o signifikantní propad.

Osobně bych přepokládal, že Xiaomi tento nedostatek vykompenzuje delší výdrží baterie. Dokázal bych si představit scénář, v němž by se kapacita navýšila na 5 500 mAh, zatímco by rychlost nabíjení klesla na oněch 90 W. Uživatelé preferující delší výdrž by tak dostali svoje a milovníci bleskurychlého nabíjení by o tolik nepřišli. Zda je tento odhad pravdivý, se zřejmě dozvíme v následujících dnech či týdnech.

Vadilo by vám pouze 90W nabíjení nového Redmi Note 14 Pro+?

Zdroj: Gizmochina