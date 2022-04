Není to tak dávno, co jsme vás informovali o tom, že se Xiaomi chystá v Číně na představení telefonů řady Redmi Note 12, a to přestože je v Evropě řada Redmi Note 11 přítomná poměrně krátkou dobu. Včera ráno generální ředitel společnost Redmi, Lu Weibing zveřejnil první informace oficiálně.

Redmi Note 11T přijde s MediaTek čipy

Weibing přiznal, že vydávání dvou řad v za jeden rok může uživatele mást a populární leaker @DCS na sociální síti Weibo potvrdil, že se bude řada označovat jako Redmi Note 11T. Zaměří se na výkon, který je v daném segmentu nevídaný. Podle všeho bychom se měli dočkat tří různých telefonů – Redmi Note 11T, Redmi Note 11T Pro a Redmi Note 11T Pro+, přičemž všechny tři dostanou čipy od MediaTeku.

Xiaomi Redmi Note 11 full review

Minimálně jeden z nich dostane 144Hz LCD displej, což bude jistě jeden z hlavních prodejních taháků. Vedle toho zde bude 67W nabíjení, takže nám do skládanky v podstatě chybí pouze fotoaparáty a design. K představení by mělo dojít již v květnu.

Máte rádi řadu Redmi Note?

