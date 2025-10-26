Nový monitor Redmi má 24" panel, 144Hz frekvenci a plně nastavitelný stojan. Cenou překvapí Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi v Číně uvedlo Redmi Monitor A24 2026 Multi-Function Stand Edition za cirka 1 500 Kč Monitor kombinuje pracovní zaměření s 144Hz obnovovací frekvencí typickou pro herní displeje Novinka nabízí 23,8" IPS panel s Full HD rozlišením a plně nastavitelným stojanem Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 26.10.2025 10:00 Žádné komentáře 0 Čínské Xiaomi rozšířilo své portfolio monitorů o nový model Redmi Monitor A24 2026 Multi-Function Stand Edition, který překvapuje neobvyklou kombinací funkcí. Zatímco se výrobce primárně zaměřuje na kancelářské využití, vybavil monitor 144Hz obnovovací frekvencí, která je typická spíše pro herní displeje. V Číně se novinka prodává za 519 jüanů, což v přepočtu činí přibližně 1 500 Kč. Pracovní monitor s herní DNA Redmi Monitor A24 disponuje 23,8palcovým IPS panelem s rozlišením 1920 × 1080 pixelů. Právě 144Hz obnovovací frekvence představuje největší překvapení – většina kancelářských monitorů v této cenové kategorii nabízí daleko menší hodnotu 75 Hz. Vysoká frekvence přitom není jen marketingový tah – monitor skutečně zvládá 6ms odezvu (gray-to-gray), což zajišťuje plynulý obraz při rychlém scrollování dokumentů nebo práci s grafikou. Displej pokrývá 99 % barevného prostoru sRGB s barevnou přesností ΔE < 2, což vyhovuje základním požadavkům na práci s grafikou. Typická svítivost 300 nitů postačuje pro běžné kancelářské prostředí, byť při práci u okna může být nedostatečná. Monitor podporuje 8bitové barvy (6-bit + FRC) a nabízí pozorovací úhly 178° horizontálně i vertikálně. Ergonomie jako hlavní devíza Xiaomi vsadilo na plně nastavitelný stojan, který umožňuje výškové nastavení, náklon v rozsahu -5° až 15° a otáčení do stran. Taková flexibilita se u monitorů do 2 000 Kč vyskytuje jen výjimečně. Praktickým prvkem je otvor pro vedení kabelů v základně stojanu, který pomáhá udržet pracovní stůl v pořádku. Monitor současně podporuje montáž VESA 75 × 75 mm pro instalaci na rameno nebo zeď. Redmi Projector 4 Pro není drahý a promítne až 120palcový obraz Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Design těží z moderního třístranného bezrámečkového provedení, které minimalizuje rušivé prvky kolem obrazu. Celkové rozměry včetně stojanu činí 547 × 400 × 185 mm při hmotnosti 3,3 kilogramu. Z ergonomického hlediska potěší také certifikace německé organizace TÜV Rheinland pro nízkou emisi modrého světla a podpora DC stmívání napříč celým rozsahem jasu. Konektivita a záruka Pro připojení počítače slouží jeden port DisplayPort 1.4 a jeden HDMI 2.0. Absence USB-C představuje jedinou významnější slabinu – moderní notebooky by ocenily možnost přenosu obrazu a nabíjení jediným kabelem. Na druhou stranu, v této cenové kategorii jde o běžný kompromis. Možnosti montáže a konektivity nového monitoru Redmi (strojově přeloženo z čínštiny) Xiaomi poskytuje na monitor tříletou záruku s možností výměny celého zařízení v případě závady. V Číně navíc funguje celostátní síť servisních center, což usnadňuje reklamační proces. Monitor získal také certifikaci China Quality Certification Centre pro zdravé vidění, která potvrzuje minimální únavu očí při dlouhodobém používání. Dostupnost mimo Čínu zůstává nejasná Redmi Monitor A24 2026 Multi-Function Stand Edition se momentálně prodává pouze v Číně prostřednictvím oficiálního e-shopu Xiaomi a partnerské platformy JD.com. Vzhledem k tomu, že předchozí modely monitorů Redmi se na globální trhy dostaly s několikaměsíčním zpožděním, můžeme podobný scénář očekávat i tentokrát. V případě evropského uvedení by cena pravděpodobně dosáhla 2 000–2 500 Kč. Oceníte 144Hz frekvenci u pracovního monitoru, nebo preferujete vyšší rozlišení? Zdroje: ITHome, MyDrivers, Gizmochina O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář čína monitor Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024