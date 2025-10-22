Redmi Projector 4 Pro není drahý a promítne až 120palcový obraz Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi v Číně uvedlo projektor Redmi Projector 4 Pro za 1 499 jüanů (přibližně 4 400 Kč) Zařízení nabízí Full HD rozlišení a jas 600 CVIA lumenů s projekcí až 120 palců Projektor disponuje automatickým ostřením ToF laserem a MEMC kompenzací pohybu Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 22.10.2025 22:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi rozšířilo svou řadu cenově dostupných projektorů o nový model Redmi Projector 4 Pro, který míří na uživatele hledající kvalitní domácí kino za rozumnou cenu. Novinka se v Číně prodává za 1 499 jüanů (přibližně 4 700 Kč v přepočtu) a nabízí zajímavou kombinaci Full HD rozlišení s pokročilými funkcemi automatické kalibrace obrazu. Ostrý obraz s Full HD rozlišením Redmi Projector 4 Pro využívá uzavřenou optickou soustavu s nativním rozlišením 1920 × 1080 pixelů. S projekčním poměrem 1,25:1 dokáže zobrazit obraz o úhlopříčce až 120 palců, což odpovídá přibližně 3 metrům. Jas 600 CVIA lumenů zajišťuje použitelný obraz i v místnostech s částečným osvětlením, byť pro nejlepší zážitek výrobce doporučuje zatemnění. Zajímavostí je certifikace SGS pro nízké modré světlo, která potvrzuje účinnou filtraci vlnových délek 415-455 nm. Projektor tak méně zatěžuje oči při dlouhodobém sledování, což ocení především rodiny s dětmi. Automatické zaostřování pomocí ToF laseru Za pohodlné nastavení obrazu odpovídá ToF laserový modul v kombinaci s HD kamerou a umělou inteligencí. Systém zajišťuje automatické ostření bez nutnosti ručního zásahu a současně provádí korekci lichoběžníkového zkreslení ze všech směrů. Projektor dokáže automaticky detekovat překážky v obraze a přizpůsobit jim projekční plochu, stejně jako rozpoznat projekční plátno a zarovnat na něj obraz. Pro plynulé zobrazení sportovních přenosů nebo akčních filmů obsahuje projektor MEMC kompenzaci pohybu, která výrazně redukuje rozmazání rychle se pohybujících objektů a eliminuje trhání obrazu. Výkon a konektivita pro moderní domácnost O výkon se stará procesor MediaTek MT9660 doplněný 2 GB operační paměti a 32 GB úložiště. Tato konfigurace zajišťuje plynulý běh streamovacích aplikací a rychlé přepínání mezi obsahem. Projektor podporuje dvoupásmové Wi-Fi připojení pro stabilní přístup k internetu a nabízí integraci s ekosystémem Xiaomi včetně hlasového asistenta Xiao AI. Po stránce konektivity nechybí HDMI port s podporou ARC pro připojení herních konzolí nebo set-top boxů, USB-A 2.0 pro přehrávání z flash disků a 3,5mm audio výstup pro externí reproduktory. Vestavěný zvukový systém tvoří dva 8W reproduktory doplněné pasivními basovými měniči. Pro koho je Redmi Projector 4 Pro vhodný? Novinka se hodí především pro začínající filmové nadšence, kteří chtějí vylepšit svůj zážitek ze sledování filmů a seriálů nad rámec běžné televize. Díky příznivé ceně a automatickým funkcím je ideální volbou pro mladé rodiny nebo studenty, kteří nechtějí investovat desetitisíce do prémiových projektorů. Projektor uspokojí také příležitostné hráče, kteří ocení velkou projekční plochu při hraní konzolových her. MEMC kompenzace zajistí plynulý obraz i u dynamických titulů. Naopak náročnější uživatelé požadující 4K rozlišení nebo vyšší jas pro denní projekci by měli zvážit dražší alternativy. Xiaomi do Česka přináší výkonný soundbar za fajn cenu. Má samostatný subwoofer Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Redmi Projector 4 Pro je momentálně dostupný pouze v Číně prostřednictvím platformy JD.com. O případném uvedení na globální trhy Xiaomi zatím neinformovalo, ale vzhledem k úspěchu předchozích modelů řady Redmi je mezinárodní expanze pravděpodobná. Zaujal vás nový projektor od Xiaomi? Zdroj: ITHome O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář čína projektor Redmi Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024