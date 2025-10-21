Redmi K90 Pro Max dostane šílenou výbavu! Nabídne 5x teleobjektiv a obří baterii Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi odhalilo kompletní specifikace fotoaparátů a baterie připravovaného Redmi K90 Pro Max Telefon dostane stejný hlavní snímač jako Xiaomi 17 a jako první Redmi nabídne 5x periskopický teleobjektiv Kapacita 7 560mAh baterie představuje rekord mezi všemi telefony značky Redmi Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 21.10.2025 20:00 Žádné komentáře 0 Po odhalení designu v minulém týdnu pokračuje Xiaomi v postupném představování svého nejnovějšího vlajkového telefonu Redmi K90 Pro Max. Tentokrát přichází s detailními informacemi o fotovýbavě a baterii, které potvrzují ambice značky konkurovat i výrazně dražším telefonům. Oficiální uvedení proběhne ve čtvrtek 23. října v Číně. Prémiové fotoaparáty včetně 5x teleobjektivu Redmi K90 Pro Max se může pochlubit trojicí 50Mpx snímačů, což je sestava hodná vlajkových telefonů. Hlavní fotoaparát využívá snímač Light Fusion 950 s velikostí 1/1,31″, který najdeme také v základním modelu Xiaomi 17. Tento senzor nabízí vysoký dynamický rozsah 13,5 EV a pokročilou DXG technologii pro lepší zpracování obrazu. Zásadní novinkou je 5x periskopický teleobjektiv Samsung JN5 – jde o vůbec první telefon značky Redmi s takto vysokým zoomem. Třetím snímačem je 50Mpx ultraširokoúhlý objektiv OV50M. Všechny tři kamery tak mají vysoké rozlišení, což zajistí kvalitní fotografie napříč různými ohniskovými vzdálenostmi. Hlavní snímač navíc obsahuje hybridní skleněno-plastovou optiku 1G+6P s individuálním povrchovým ošetřením každé čočky, což minimalizuje odlesky a zlepšuje celkovou kvalitu obrazu zejména při fotografování proti světlu. Rekordní baterie překonává všechny dosavadní Redmi telefony S kapacitou 7 560mAh nabídne Redmi K90 Pro Max největší baterii, jakou kdy telefon této značky dostal. Pro srovnání – předchozí rekordman Redmi Turbo 4 Pro měl baterii s kapacitou 7 550mAh, takže jde tentokráte spíše o menší posun. Telefon dále podporuje 100W drátové nabíjení a jako bonus přidává i 50W bezdrátové nabíjení. Xiaomi myslelo také na kompatibilitu s dalšími zařízeními – K90 Pro Max zvládá protokol PPS až do 100W a nabízí reverzní bezdrátové nabíjení s výkonem 22,5W pro dobíjení sluchátek, chytrých hodinek či jiného příslušenství. Vlajková výbava včetně displeje z Xiaomi 17 Pro Max Redmi K90 Pro Max dostane 6,9″ OLED displej M10 s 2K rozlišením, který používá také Xiaomi 17 Pro Max. Panel nabízí 120Hz obnovovací frekvenci a technologii nezávislého pixelového pole pro přesné podání barev. Součástí je i ochrana zraku Qingshan Eye Protection 3.0 s možností snížení jasu až na 1 nit. Výkon zajistí procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 doplněný grafickým čipem D2. Pro odvod tepla slouží chladicí systém s plochou 6 700 mm². Telefon nabídne také tři reproduktory včetně zadního s technologií Bose, kovový střední rám a certifikaci IP68/69 pro odolnost proti prachu a vodě. POCO F7 Ultra opět zlevnilo! Lepší telefon za 13 tisíc snad neseženete Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Podle neoficiálních informací by se Redmi K90 Pro Max mohlo na globální trhy dostat pod označením Poco F8 Ultra. Oficiální představení v Číně proběhne 23. října, ceny ani dostupnost pro další trhy zatím Xiaomi neoznámilo. Zaujalo vás Redmi K90 Pro Max svými parametry? Zdroje: Weibo, Gizmochina, XiaomiTime O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář android telefon čína Redmi vlajková loď Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024