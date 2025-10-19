POCO F7 Ultra opět zlevnilo! Lepší telefon za 13 tisíc snad neseženete Hlavní stránka Zprávičky POCO F7 Ultra se aktuálně prodává za 13 118 Kč, což je nejnižší cena od uvedení na trh Telefon pohání loňský špičkový čipset Snapdragon 8 Elite s výkonem na úrovni dražších vlajkových lodí Nabízí AMOLED displej s 2K rozlišením a vysokým jasem až 3 200 nitů Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 19.10.2025 14:00 Žádné komentáře 0 Jen málokterý telefon dokáže nabídnout takový poměr výkonu a výbavy za cenu kolem 13 tisíc korun. POCO F7 Ultra se po několika měsících od vydání dočkalo dalšího zlevnění a aktuálně je dostupné na Alze za 13 118 Kč. A upřímně? Za tyto peníze si lepší telefon zřejmě nekoupíte. Snapdragon 8 Elite přináší výkon, který jinde stojí dvojnásobek Uvnitř telefonu tepe čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite vyrobený 3nm technologií. V kombinaci s 12 GB RAM typu LPDDR5X a úložištěm UFS 4.1 jde o extrémně rychlý procesor, který si poradí s nejnáročnějšími hrami i multitaskingem. Během testování jsem zkoušel tituly jako Genshin Impact nebo CarX Street a telefon držel stabilních 60 FPS bez přehřívání – i díky účinnému chladicímu systému IceLoop. POCO F7 Ultra tak výkonem konkuruje i daleko dražším vlajkám. Rychlost systému HyperOS 2, plynulé animace i okamžité reakce na dotyk mě také příjemně překvapily. KOUPIT POCO F7 ULTRA 2K AMOLED displej a ultrazvuková čtečka otisků potěší i náročné Displej s úhlopříčkou 6,67″ patří k nejlepším ve své cenové třídě. Nabízí rozlišení 3200×1440 px, 120Hz obnovovací frekvenci a špičkový jas až 3 200 nitů. Na přímém slunci je výborně čitelný a podporuje i Dolby Vision a HDR10+. Při testování jsem ocenil i přesné barevné podání, které se blíží dražším OLED panelům od Samsungu. Součástí výbavy je také ultrazvuková čtečka otisků prstů integrovaná v displeji. Funguje rychleji a spolehlivěji než optické snímače u většiny konkurence – odemknutí je otázkou zlomku sekundy a čtečka reaguje i s vlhkým prstem. 120W nabíjení a 5 300 mAh baterie: i pár minut na nabíječce stačí Kapacita 5 300 mAh by mohla působit průměrně, ale v praxi se telefon nabíjí tak rychle, že výdrž přestane být problém. 120W kabelové nabíjení zvládne doplnit baterii z 0 na 100 % zhruba za půl hodiny, a pokud preferujete pohodlí, k dispozici je i 50W bezdrátové nabíjení. Při běžném používání (komunikace, sociální sítě, focení a pár her) mi F7 Ultra vydrželo jeden a půl dne. Pokud ale telefon používáte hlavně na hry, počítejte spíše s jednodenním cyklem. Teleobjektiv i IP68 – výbava, kterou byste v této ceně nečekali Na zádech telefonu najdeme trojici fotoaparátů – hlavní 50Mpx snímač, 50Mpx teleobjektiv s 2,5× přiblížením a 32Mpx ultraširoký objektiv. Při testování mě právě teleobjektiv překvapil nejvíce – barvy jsou věrné, detaily zachované a fotky působí přirozeněji než z hlavního snímače. V noci sice kvalita klesá, ale na cenovku kolem 13 tisíc je výsledek nadprůměrný. CHCI POCO F7 ULTRA Další výhodou je voděodolnost dle IP68 a kovový rám se skleněnými zády. Telefon tak působí opravdu prémiově, i když jeho cena patří do střední třídy. S hmotností 212 gramů sice nejde o nejlehčí model, ale působí solidně a dobře se drží v ruce. Verdikt: Telefon, který srazil konkurenci na kolena POCO F7 Ultra je přesně ten typ telefonu, který ukazuje, že špičkový výkon nemusí stát majlant. Z mé zkušenosti jde o nejlepší volbu kolem 13 tisíc korun, pokud hledáte rychlý, dobře vybavený a moderní smartphone. Má sice pár drobných slabin – chybí adaptér v balení a výdrž baterie je spíš průměrná – ale ve zbytku výbavy exceluje. Za cenu, za kterou konkurence nabízí sotva střední třídu, získáte vlajkový výkon, špičkový displej, rychlé nabíjení a výbavu, kterou by člověk v této kategorii nečekal. Pokud zvažujete nový telefon do 15 tisíc, POCO F7 Ultra by mělo být na vrcholu vašeho seznamu. Jakou máte zkušenost s telefony POCO? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce česko Poco F7 Ultra Sleva vlajková loď Xiaomi Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.