Ideální kombinace! Redmi testuje telefon s extra velkou baterií a pořádně rychlým nabíjením, má to však háček

Redmi údajně testuje telefon s obří 7000mAh baterií

Zařízení má podporovat extra rychlé 100W nabíjení kabelem

Přehřívání nutí výrobce volit mezi dražším chlazením nebo slabší baterií.

Ačkoliv na scéně s chytrými telefony nemáme takové kvantum inovací, které by jednoho zvedly ze židle, jako v minulosti, výbava smartphonů se zlepšuje neustále. Fotoaparáty jsou čím dál schopnější, displeje jasnější a nezastavitelně roste také výkon čipsetů. Neustále se také dočkáváme větších baterií a rychlejšího nabíjení.

Jednotliví výrobci postupně opouštějí 5 000mAh standard a posouvají kapacitu baterie nad 6 000mAh hranici, aniž by telefony ve finále připomínaly cihlu s displejem. Značka Redmi, která spadá pod čínský kolos Xiaomi, má momentálně testovat zařízení, jež nabízí naprosto fantastickou kombinaci vysoké kapacity a rychlého nabíjení.

Redmi K80 Pro se 6 000mAh baterií

Podle uznávaného insidera vystupujícího pod přezdívkou Digital Chat Station se Redmi zabývá mobilem se 7 000mAh baterií a podporou 100W nabíjení kabelem. Uživatelům by toto zařízení nabídlo famózní výdrž – zvlášť kdyby využívalo moderní procesor s dobrou energetickou efektivitou – a současně by jeho nabíjení nezabralo věčnost.

Na cestě k tomu, aby se tento smartphone objevil na pultech obchodů, však stojí nemilá překážka v podobě příliš vysokých teplot. Leaker je přesvědčen o tom, že by Redmi buď muselo vynaložit více prostředků na zdokonalení chladicího systému, v důsledku čehož by byl telefon ve finále draží, anebo zkrátka ubrat na kapacitě/rychlosti nabíjení. Osobně jsem však přesvědčen, že mnozí by neváhali si za zařízení tohoto typu připlatit.

Zatím vůbec není jasné, zda se diskutovaný telefon někdy podívá na trh. Čistě teoreticky by mohlo jít o Redmi K80 Ultra, které se do Evropy zřejmě dostane příští rok na podzim jako Xiaomi 15T Pro, ale na podobné závěry je ještě příliš brzy.

Jak jste spokojeni s výdrží telefonů Xiaomi?

Zdroje: Weibo, XiaomiTime