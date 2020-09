Šéf Redmi láká na novou sérii mobilů. Že by K40 se Snapdragonem 875?

Společnost Apple svým nedávným představením produktů uvedla na trh první přístroje s procesory založenými na nejmodernější 5nm technologii. Prvenství už jí nikdo nevezme, nicméně se dá předpokládat, že se brzy do stejné kategorie zařadí i další zařízení jiných značek. A to s Androidem. O slovo se nejspíš brzy přihlásí řada Mate 40 od Huawei, která bude spoléhat na “své” Kirin čipsety. Pozornost je nicméně upírána i na americkou firmu Qualcomm, která by měla z továrny poslat procesor Snapdragon 875. Vůbec první telefon s touto jednotkou by mohl být Redmi K40, jehož vývoj byl tak trochu naznačen šéfem firmy Lu Weibingem.

“Už se těšíte na nové produkty s 5nm procesory?” napsal šéf Redmi na sociální síť Weibo. Následně se rozjela debata, že nejspíš připravuje fanoušky značky na zmíněný vlajkový model K40. Objevily se také zprávy o certifikaci, která telefonu přisuzuje právě nejmodernější procesor od Qualcommu. Mimo to i velkou baterii, obří foťák i displej a rychlé nabíjení. Takové vlastnosti asi dnes nepřekvapí. Vývoj Redmi K40 by měl být nejspíš hotový ještě letos a do konce roku telefon asi i uvidíme. Během prvních měsíců roku 2021 by se měla přidat i Pro varianta. Zhruba ve stejnou dobu jako Xiaomi Mi 11 (nebo 20).

Jak se vám líbí současné modely Redmi K30?

Zdroj: Gizmo