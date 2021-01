Redmi K40 nabídne Snapdragon 888 a poloviční cenu oproti Galaxy S21

Produktový ředitel značky Redmi prozradil, jak chce novým top modelem ohrozit zavedenou konkurenci. Cena Redmi K40 má být oproti vlajkovým lodím konkurence dokonce poloviční. Co dalšího jsme se dozvěděli o výbavě Redmi K40 a kdy přijde na trh?

Letošek je ve znamení brzkého příchodu nové generace vlajkových lodí. Stojaté vody zavedených výrobců se chystá rozčeřit Redmi s modelem K40. Produktový ředitel firmy totiž prozradil, že cena Redmi K40 bude poloviční oproti očekávanému Samsungu Galaxy S21. Telefon by měl přesto nabízet špičkovou výbavu včetně nejlepšího Snapdragonu 888. Telefon by měl dále vynikat díky „nejdražšímu rovnému displeji“. Těžko říct co si pod tím přesně představit. Pravděpodobně zde produktový ředitel značky odkazuje na fakt, že mezi neohebnými telefony bude displej v Redmi K40 naprostá špička.

Z dalších parametrů jsme se také dozvěděli o přítomnosti 4,000mAh baterie. Už z dřívějších zvěstí víme, že Redmi K40 by měl být vybaven 120Hz displejem. Dále zvěsti mluví o drátovém nabíjení rychlosti 33W, čtyřech kamerách na zadní straně telefonu a přítomnosti 3,5mm audio jacku. Telefon by měl na čínském trhu stát v přepočtu zhruba 10 000Kč. Jaká bude cena Redmi K40 u nás si budeme muset ještě počkat, ale vše vypadá velice slibně. Oficiální představení telefonu by mělo proběhnout už příští měsíc.

Na jakou vlajkovou loď se letos nejvíce těšíte?

Zdroj: phonearena