V jakých variantách a za kolik peněz budou telefony Redmi K30 Pro?

Už zítra se světu (respektive domácí Číně a Indii) oficiálně představí nové telefony Redmi K30 Pro. Množné číslo používáme nejen proto, že se dají tradičně očekávat různé kombinace pamětí, ale také jedna speciální verze. Už dříve bylo potvrzeno, že se dočkáme i varianty s přídomkem Zoom Edition. Pár hodin před slavnostním představením se objevily všechny variace telefonů s ohledem na paměti RAM a úložišť. K některým z nich dokonce také předpokládané ceny v čínských yuanech. Redmi K30 Pro má nabídnout dvě varianty, fotograficky “našlapanější” model Redmi K30 Pro Zoom Edition dokonce tři. Jednotlivé kombinace a nedávno uniklé ceny uvádíme přehledně v seznamu

Redmi K30 Pro varianty

6 GB RAM / 128 GB úložiště – 3 299 yuanů / 11 800 Kč

– 3 299 yuanů / 8 GB RAM / 128 GB úložiště – 3 699 yuanů / 13 250 Kč

Redmi K30 Pro Zoom Edition varianty

8 GB RAM / 128 GB úložiště – 3 999 yuanů / 14 350 Kč

– 3 999 yuanů / 8 GB RAM / 256 GB úložiště – ???

12 GB RAM / 512 GB úložiště – ???

Základní model Redmi K30 Pro by měl být nejlevnějším telefonem na světě, ve kterém tiká čipset Qualcomm Snapdragon 865. Mezi jeho další očekávané parametry patří HDR 10+ AMOLED displej od Samsungu, 64megapixelový hlavní fotoaparát Sony IMX686 s trojnásobným optickým a třicetinásobným digitálním zoomem nebo RAM moduly standardu LPDDR5. K poslednímu jmenovanému měl šéf firmy Redmi nedávno zajímavou anketu. Přední kamera telefonu by měla být evidentně vysouvací, i když zatím nevíme parametry. Baterie by měly začínat na hodnotě 4700 mAh. K již prezentované fialové a modré variantě by měla přibýt také i šedá. V čem přesně bude lepší Zoom Edition se zatím moc neví. Název ale samozřejmě dává tušit. Jak už jsme psali, k asijskému představení by mělo dojít 24. března. K tomu evropskému někdy později. A je velmi pravděpodobné, že tady bude telefon představen pod názvem Poco F2.

Zdroj: IGP, 91mobiles