Parádní telefony Redmi K30 Pro oficiálně: ceny, barvy, specifikace

Společnost Redmi, která už nějakých pár měsíců oficiálně nepatří pod křídla Xiaomi, představila před pár hodinami očekávané letošní telefony ze série K30. Znovu ukazuje, že se nebojí do světa vyslat prémiové přístroje za vyšší cenu. Jde o smartphony Redmi K30 Pro a Redmi K30 Pro Zoom Edition. Jak rozdíl v názvech napovídá, přítomnost speciální edice má co do činění s focením. Hardwarový rozdíl mezi modely je ale až překvapivě malý. Oba přístroje každopádně disponují nadprůměrnou výbavou, kterou tradičně balancují parádními cenami. Pojďme se podívat, jak vypadají specifikace Redmi K30 Pro v různých variantách a také jejich cena.

Redmi K30 Pro – specifikace a cena různých variant