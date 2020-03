“Jakou chcete RAM?” ptal se šéf Redmi na síti. Anketa skončila zajímavě

Je lepší 8 GB, nebo 12 GB operační paměti? Na tuto otázku je asi velmi snadná odpověď. Ale jak byste odpověděli na následující: Raději menší a rychlejší paměti RAM, nebo za stejnou cenu velké i za s trochu menší rychlostí? To už je trochu zapeklitější. Do takového srovnávání RAM se na sociální síti Weibo pustili šéf společnosti Redmi Lu Weibing. Do “jednoduché” hlasovací ankety zařadil varianty 8 GB s technologií LPDDR5 a 12 GB s technologií LPDDR4X. Laika by asi zaujala hlavně samotná hodnota velikosti operační paměti a hlasoval pro druhou variantu. Anketa ale skončila opačným výsledkem. I v této oblasti totiž platí, že jeden parametr automaticky nezaručuje nejvyšší kvalitu. To samé bychom mohli říct třeba o hodnotě megapixelů u senzorů.

Zapojilo se přes 80 tisíc respondentů a pro operační paměť s nižší hodnotou a novější technologií hlasovaly cca tři čtvrtiny lidí. A proč vlastně? Hlavní slovo mají rychlost a efektivita. Nejnovější standard LPDDR5 má přenosovou rychlost 6,4 gigabitů za sekundu, což je o více než 20 % vyšší hodnota než u druhé zmíněné technologie LPDDR4X. V porovnání s LPDDR4 jde pak skoro o dvojnásobek. Nejnovější generace je také úspornější při spotřebě energie. Suma sumárum je tak v několika ohledech výhodnější mít menší operační paměť s vyšší rychlostí a lepší úsporou energie než se hodit za co nejvyššími hodnotami RAM. Dá se očekávat, že anketu nezveřejnil šéf Redmi Lu Weibing jen tak. Pravděpodobně oťukával trh a připravoval zákazníky na přítomnost menší a rychlejší RAM paměti v očekávaném telefonu Redmi K30 Pro.

Co o tomto porovnávání soudíte vy?

Zdroj: Gizmo