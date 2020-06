Do Redmi telefonů začínají chodit aktualizace na ostrou MIUI 12

Nejnovější dvanáctá verze nadstavby MIUI brzy vyrazí v nových vlnách do telefonů Redmi. Ty, které už mají betaverzi této Android úpravy od Xiaomi delší dobu, dostanou verzi ostrou. Úplně poprvé se jí ale dočkají i modely, které doposud běžely jen na MIUI 11. Firma to během soboty oznámila na oficiálním profilu na sociální síti Weibo. Nepřidala k tomu oficiální seznam, naopak vyzvala fanoušky, aby sami tipovali. “Přátelé, dávejte pozor! Zítra (pozn.: 28. června) bude dostupná stabilní verze MIUI 12. Některé telefony ji dokonce dostanou úplně poprvé. Napište do komentářů seznam mobilů a tučně označte ty, o kterých tipujete, že se jich to bude týkat,” uvedlo kreativně Redmi aktualizace na MIUI 12.

Z příspěvku není ani jasné, kterých regionů se budou updaty v první vlně týkat. Očekáváme, že první na řadě bude Čína a postupně zbytek světa. Aktualizace pak budou tradičně vycházet i několik týdnů či měsíců, takže musejí být uživatelé trpěliví. Nyní alespoň víme, že společnost Redmi aktualizace na MIUI 12 v ostré podobě zahájí dnes (28. června). Současně z dřívějška známe oficiální seznam telefonů, kterých se bude očekávaná nadstavba týkat. V něm se u první vlny v termínu na konci června objevují Redmi K20 a K20 Pro. Dost možná se ale dnes dočká mnohem více mobilů.

Je váš telefon na seznamu pro update?

Zdroj: Gizmo