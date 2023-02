Chystá se Redmi A2. Nástupce nejlevnějšího Xiaomi mobilu

Ačkoli se v posledních letech vrhla i na produkci vlajkových telefonů s tučnou cenou, čínská společnost Xiaomi je historicky známá hlavně díky levným mobilům. A rozhodně si i tuto nálepku dál zaslouží. Potvrzují to třeba nejnovější úniky zmiňující model Redmi A2. Mělo by jít o nástupce absolutně nejlevnějšího mobilu této značky a tedy i celého Xiaomi. Telefon Redmi A1 se u nás prodává za cenu lehce převyšující dva tisíce Kč.

Podle posledního úniku se budou mnohé specifikace Redmi A2 opakovat. Kromě designu se dvěma fotoaparáty jde například o paměti v kombinaci 2/32 GB, LCD displej s rozlišením HD+ a velikostí 6,52 palce nebo 5 000mAh baterii s 10W nabíjením. Posun ale nejspíš zaznamená procesor a také software. V novince by měl tikat MediaTek Helio G36 a majitelé se prý mohou těšit na Android 13 v odlehčené Go edici.

Model Redmi A2 by se mohl objevit do pár týdnů, přičemž globální cena by měla být kolem 97 dolarů, tedy 2 150 Kč v běžném přepočtu. Máme se těšit na černou, modrou a zelenou variantu.

Jaký nejlevnější mobil jste kdy koupili?+

Zdroj: GSMA