Společnost Xiaomi je poměrně známá tím, že jeden smartphone vydá na více trzích pod různými názvy. Někdy se přitom jedná o naprosto identický produkt, jindy na něm výrobce před vysláním do světa provede pár dílčích změn. Dle více zdrojů se na globální trh chystá hned několik Redmi a Poco smartphonů, konkrétně modely Poco X5 5G, Poco X5 Pro 5G, Redmi Note 12 a Poco F5 Pro.

Čtveřice Redmi a Poco smartphonů se chystá na globální trh

Začít můžeme třeba smartphonem Redmi Note 12 5G. Ten se již 5. prosince vydá na indický trh, přičemž lze očekávat, že stejně jako v případě většiny smartphonů Xiaomi, se i tento vydá na starý kontinent v nezměněné podobě. Dokonce máme již oficiálně potvrzeny klíčové specifikace modelu pro indický trh a jak se zdá, mělo by se jednat o víceméně identický smartphone, jako byl představen před dvěma měsíci v Číně. V jeho výbavě by tak měl být 6,67″, 120Hz AMOLED panel, zbrusu nový Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 a 4 až 8 GB RAM. Baterie by měla mít kapacitu 5 000 mAh a podporovat 33W nabíjení. Otazník visí nad fotovýbavou, která by dle nepotvrzených zpráv měla vedle 48MPx primárního fotoaparátu doplněného o hloubkový senzor údajně obsahovat ještě jeden snímač.

Ze zmíněné čtveřice máme nejméně informací o připravovaném Poco X5 5G. Existenci tohoto modelu potvrdilo několik certifikačních úřadů, co se specifikací týče, ty jsou zatím spíše z říše spekulací. Dle nich by měl tento model vycházet z Redmi Note 12 5G ovšem angažmá zde má údajně získat čipset Qulacomm Snapdragon 695G – tedy stejný jako v případě Poco X4 Pro 5G. Dalším v řadě je pak Poco X5 Pro 5G, zde je to poměrně jednoduché, neboť by se mělo jednat o globální verzi nedávno představeného Redmi Note 12 Pro Speed Edition. Vedle 10-bit AMOLED displeje se 120Hz obnovovací frekvencí a Snapdragonu 778G podpořeného 6 až 12 GB RAM. Další výbava pak zahrnuje například 5 000mAh baterii nebo 108MPx primární a 8MPx ultraširokoúhlý fotoaparát.

Posledním “pánem na holení” je údajné Poco F5 Pro alias rovněž nedávno představené Redmi K60. To nabízí poměrně zajímavou výbavu v čele se 6,67″, 12-bit OLED displejem s podporou Dolby Vision, rozlišením 3200 x 1440 pixelů a 120Hz obnovovací frekvencí. O výkon se zde stará Qulacomm Snapdragon 8+ Gen1 podporovaný 8, 12 nebo 16 GB RAM. UFS 3.1 úložiště pak nabídne kapacitu 128, 256 nebo 512 GB. Primární fotoaparát využívá 64MPx snímač a optickou stabilizaci. Trochu zamrzí pouze 8MPx ultraširokoúhlý fotoaparát a 2MPx makro kamerka. Slibně zní informace o použití 5 500mAh baterii s podporou 67W drátového a 30W bezdrátového nabíjení. V domovské Číně se tento model prodává od 2 499 juanů (cca 8 200 Kč). Případné ceny zmíněných Redmi a Poco smartphonů pro globální trhy pochopitelně ještě nejsou známy.

