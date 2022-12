Od představení a uvedení smartphonů Redmi Note 12 na domácí, tedy čínský, trh uplynuly dva měsíce a Xiaomi si již připravilo další přírůstek do této stěžejní řady. Novinku nazvalo Redmi Note 12 Pro Speed Edition a možná vás překvapí, čím se od “základní” varianty odlišuje. Xiaomi totiž uvedlo speciální edici Redmi Note 12 Pro, která nenabízí ani tak speciální jako spíše “jen” jinou výbavu. Že by čínskému gigantu docházely nápady na pojmenování svých produktů?

Redmi Note 12 Pro Speed Edition od Xioami představeno

Schválně, co byste očekávali od smartphonu se slovy “Speed Edition” v názvu. Pokud nějakou variantu existujícího smartphonu s extrémně rychlým nabíjením, patrně byste nebyli sami. Ostatně i nám tato možnost bleskla hlavou jako první. Nicméně Xiaomi v řadě smarphonů Redmi Note 12 již má svého rekordmana co do rychlosti nabíjení a pojmenovalo jej “Explorer”. V případě právě představené novinky výrobce zůstal u nabíjení “běžnými” 67W. Změny se však udály na postu čipsetu, kde byl původní MediaTek Dimensity 1080 nahrazen Snapdragonem 778G od Qualcommu. Rozdíl ve výkonu by tak měl být jen minimální. Zachováno bylo UFS 2.2 úložiště o kapacitě 128 nebo 256 GB a operační paměť o kapacitě 6, 8 nebo 12 GB.

Další diskutabilní změna se pak udála na postu primárního fotoaparátu. Zde se již nenalézá 50MPx snímač doplněný o optickou stabilizaci ale 108MPx Samsung Isocell HM2 bez optické stabilizace a s objektivem o světelnosti f/1.9. Ultraširoký fotoaparát o 8MPx rozlišení a 2MPx makro kamerka zůstaly zachovány. Aby pak aspoň zkušené oko rozeznalo standardní a “Speed” edici Redmi Note 12 Pro, výrobce udělal výrobce pár drobných designových změn také na zádech novinky. Z ostrůvku s fotoaparáty nově vystupuje barevný pruh, do kterého se také přesunulo logo Redmi.

Xiaomi uvedlo nové hodinky, sluchátka a náramek značky Redmi čtení: 3 minuty ( uložit na později ) čtení: 3 min. uloženo uložit na později 3 min. uloženo

Novou edici Redmi Note 12 Pro se standardním modelem spojuje také zbylá výbava. Ta zahrnuje například 10-bit OLED displej o úhlopříčce 6,67″ s podporou Dolby Vision nebo hlasité stereo reproduktory. A byť mají oba smartphony OLED panel, čtečka otisků se u nich ukryla do tlačítka napájení. Nezměnila se ani konektivita, kde naleznete vše potřebné, podporou 5G počínaje, Wi-Fi 6 konče. Baterie disponující zmíněným 67W nabíjením pak disponuje kapacitou 5 000 mAh. Nová edice Redmi Note 12 Pro dorazí na čínský trh za cenu startující na cca 5 600 Kč (1699 juanů). O globální dostupnosti zatím nepadlo ani slovo, nicméně objevili se spekulace, že by se novinka mohla podívat na globální trhy pod logem jiné dceřiné společnosti Xiaomi – POCO.

Co říkáte na novou edici Redmi Note 12 Pro? Dali byste jí přednost před tou “základní”?

Zdroj: GSMArena.com