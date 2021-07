Xiaomi představilo svůj systém MIUI 12 již před více než rokem a krátce na to byl zveřejněn seznam zařízení, které obdrží aktualizaci na tento systém. V prosinci se však čínský gigant rozhodl odebrat z tohoto seznamu čtyři zařízení a to kvůli problémům s výkonem. Šlo o modely Redmi Y3, Redmi 7, Redmi 6 a Redmi 6A. To vyvolalo poměrně negativní ohlasy, jelikož uživatelé Redmi 6 a 6A se dočkali pouze jedné Android aktualizace a dvou MIUI.

Redmi 6 a 6A dostává MIUI 12

A to se zřejmě rozhodlo Xiaomi změnit. Na komunitním fóru se ve svém příspěvku firma pochlubila, že vydala stabilní verzi MIUI 12 pro telefony Redmi 6 a Redmi 6A, které jsou k dispozici ke stažení. Jedním dechem ale firma dodává, že nedoporučuje tuto aktualizaci instalovat a to kvůli problémům s výkonem.

Bad News For Redmi 6 / 6A Device User’s | MIUI 12 Update Big Problem In Redmi 6/6A | Xiaomi Warning😱

Na oficiální Telegram skupině MIUI Update Tracker jsou uvedeny tyto informace: “Po roce ladění je stabilní verze MIUI 12 dostupná pro telefony Redmi 6 a Redmi 6 Pro. Po důkladném testování a vývoji však nemůže aktualizace proběhnout jako OTA a to kvůli problémům s výkonem. Máme však instalační soubory pro uživatele, kteří si chtějí aktualizaci vyzkoušet.”, uvedl jeden z moderátorů.

Pokud tedy chcete riskovat nebo máte třeba Redmi 6 jako druhý telefon který nepoužíváte, můžete si nový systém MIUI 12 stáhnout a ručně nainstalovat. Podrobnější informace o samotné instalaci naleznete na webu XDA-Developers.

Zkusíte nainstalovat MIUI 12 na staré Redmi?