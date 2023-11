Telefony Poco a Redmi již brzy obdrží tři nové zástupce.

Ve všech případech se jedná o velmi dostupné smartphony.

Jeden však i přesto nabídne 5G konektivitu.

Xiaomi plánuje již velmi brzy představit hned tři telefony Poco a Redmi zapadající do portfolia opravdu levných smartphonů. Konkrétně se jedná o smartphony Poco C65, Redmi 13C a Redmi 13C 5G. První zmíněný telefon, tedy novinka patřící do stáje Poco, je již prakticky zde – představen má být totiž zítra, 5.11.2023.

Tři nové telefony Poco a Redmi se chystají na trh

O nadcházejícím modelu Redmi 13C jste si u nás již mohli přečíst. V zásadě jde o letošní Redmi 12C v líbivějším kabátku a s několika dílčími vylepšeními v rámci hardwarové výbavy. Novinka by tak měla nabídnout například USB-C konektor, 90Hz IPS displej s FullHD+ rozlišením nebo čtečku otisků přesunutou do tlačítka napájení. Sestavu 50MPx primárního a 2MPx hloubkového snímače by pak měl doplnit údajně 8MPx ultraširokoúhlý fotoaparát. Při pohledu na dostupné rendery bychom se ale nedivili, pokud by telefon nabídl spíše ještě 2MPx makro. Bohužel však zůstává zachován již citelně stárnoucí čipset Mediatek Helio G85, tentokrát by však základní varianta měla již nabídnout 4 GB RAM a 128GB úložiště. Další verze by pak měly dorazit s 6 a dokonce i 8 GB RAM a až 256GB úložištěm.

Zachována má zůstat i baterie o kapacitě 5 000 mAh a bohužel také pouze 10W nabíjení. Mezi připravované telefony Poco a Redmi pak patří i Poco C65. V tomto případě se však jedná o variantu výše popsaného Redmi 13C. Rozdíly se patrně tradičně omezí pouze na nepatrně odlišný design s výrazným nápisem Poco a odlišnými barevnými variantami a jinou nabídku paměťových variant. Poco C65 se má v Indii prodávat ve verzích 6/128 a 8/256 GB. Známy jsou přitom už i ceny pro tamní trh a to 109, respektive 129 $. V přepočtu bez daně se pak jedná přibližně o 2 500 Kč a 2 900 Kč. Zda bude Poco dostupné i u nás je momentálně nejasné, spíše se ale přikláníme k variantě, že k nám Xiaomi doveze pouze Redmi 13C.

Redmi 13C 5G bude nejzajímavější novinkou

Trojici připravovaných novinek od Xiaomi pak uzavírá Redmi 13C 5G, které by dle kódového označení uniklého v rámci 3C certifikace mělo zamířit i na globální trhy. Zde se nejzajímavější informace týká použitého čipsetu. Mělo by se totiž jednat o Mediatek Dimensity 6100 Plus. Jedná se o 6nm čipset s podporou 5G, který nabídne přibližně o 10% nižší výkon než velmi dobře známý a populární Snapdragon 695G. Zbytek výbavy Redmi 13C 5G by pak měl vycházet ze základního 13C. Otázkou je, zda s podstatně modernějším čipsetem nedorazí třeba i rychlejší nabíjení a změny by se teoreticky mohly udát i v oblasti fotovýbavy. Všechny zmíněné novinky pak na trh dorazí ještě s MIUI 14 na palubě a na HyperOS aktualizaci si tak budou muset ještě počkat.

