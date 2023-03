Redmi 12C je Xiaomi novinka na českém trhu za cca 4 tisíce

Společnost Xiaomi před pár hodinami oficiálně oznámila příchod nového telefonu na český trh. Jde o model Redmi 12C, který reprezentuje nejdostupnější varianty mobilů této dceřiné značky. Nabídne například procesor MediaTek Helio G85, 6,71″ HD+ displej, baterii s kapacitou 5 000 mAh, 50MPx primární fotoaparát nebo jack konektor. Nechybí ani dualSIM slot (jedna část může pojmout až 1TB MicroSD kartu), NFC či odemykání otiskem prstu a skenováním obličeje.

Telefon Redmi 12C, v němž běží Android 12 zabalený do nadstavby MIU 13, bude na našem trhu dostupný v modré a černé barvě se třemi variantami úložiště. RAM paměť se dá případně posílit virtuálním prostorem vyčleněným z úložiště. Variantu 3/32 GB bude možné zakoupit za 3 499 Kč, variantu 3/64 GB za 3 999 Kč a 4/128 GB za 4 499 Kč. Telefony jsou již nyní v prodeji a do 10. dubna 2023, nebo do vyprodání zásob, jsou všechny tři varianty dočasně o pětistovku levnější, tedy za 2 999 Kč, 3 499 Kč a 3 999 Kč.

Jaké máte zkušenosti s levnými Redmi mobily?

Zdroj: Xiaomi