Xiaomi chystá nástupce populárního Redmi 12C

Redmi 13C přinese zásadní designovou změnu zadní strany

Počítá se rovněž s 50Mpx fotoaparátem a 3,5mm audio jackem

Po úspěchu modelu Redmi 12C, který byl oficiálně představen v Číně v prosinci a v březnu se dostal do Česka, není divu, že je ve vývoji nový model Redmi 13C. Díky nedávným únikům renderů máme možnost nahlédnout, jak bude novinka vypadat a jakou nabídne hardwarovou výbavu.

Podle uniklých renderů bude Redmi 13C vybaven hlavním fotoaparátem s rozlišením 50 MP. Tento snímač bude doplněn dvěma dalšími, bohužel ale není jasné, zda alespoň jeden z nich bude k něčemu. Pokud by se firma odhodlala nasadit do svého vstupního modelu například základní ultraširoký fotoaparát, byla by to vítaná změna. Uniklé rendery zobrazují černou, modrou a zelenou verzi, počítat můžeme rovněž se 3,5 mm jackem, výrobce navíc konečně upustí od microUSB a zákazníci se dočkají USB-C standardu.

Ostatní specifikace, jako použitý čipset či displej bohužel zůstávají v tuto chvíli tajemstvím. Současné Redmi 12C má 6,71″ LCD panel, 5000mAh baterii s podporou 10W nabíjení a čipset Helio G85 od MediaTeku. K představení nového modelu by mělo dojít ještě letos, očekává se listopad či prosinec. Cena by se mohla pohybovat okolo 4 tisíc korun s daní.

Stačil by vám podobně vybavený telefon na denní používání?

Zdroj: GSMArena, notebookcheck, MySmartPrice