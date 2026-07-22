Tenhle tablet jen tak něco nepřekoná. Redmagic Astra 2 nabízí ultimátní výkon a vodní chlazení Hlavní stránka Zprávičky Značka Redmagic vydala druhou generaci populárního herního tabletu Redmagic Astra 2 nabídne ultimátní výkon podpořený propracovaným chlazením Novinku půjde objednat i z ČR a cena přitom není nijak přemrštěná Sdílejte: Vašek Švec Publikováno: 22.7.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Fanouškům mobilních technologií a zapáleným mobilním hráčům zvlášť patrně netřeba značku Redmagic představovat. Pro ty ostatní jen dodám, že se jedná o na trhu dlouho působící značku zaměřenou na herní hardware od příslušenství přes mobily až po notebooky. Nedílnou součástí její nabídky jsou i herní Android tablety. Novinka Redmagic Astra 2 pak představuje kompaktní tablet se špičkovým výkonem a vodním chlazením, který může zaujmout nejen hráče. Výkon je to, oč tu běží A kde jinde u takového zařízení začít než u jeho výkonu? Ten zde dodává čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 podpořený 12 nebo 16 GB LPDDR5x RAM a 256 či 512GB UFS 4.1 úložištěm. Aby toho nebylo málo, pomáhá zde také čip nazvaný RedCore R4 mající za úkol optimalizovat výkon ve hrách a minimalizovat tak propady FPS a spotřebu energie. Jak ale jistě víte, Snapdragon 8 Elite Gen 5 se umí při vysoké kontinuální zátěži slušně rozpálit. Výrobce však myslel i na toto a svůj tablet vybavil pokročilým chlazením. To sestává z vodního chlazení přičemž kontakt heatsinku s čipsetem zajišťuje tekutý kov. Teplo je pak odváděno do obří odpařovací komory. Displej je OLED o úhlopříčce 9,06″ a 185Hz obnovovací frekvenci. Rozlišení 2 400 x 1 504 px pak znamená poměr stran 16:10 a v kombinaci s úhlopříčkou dává jemnost obrazu 313 px. Na tablet velmi solidní je pak hodnota jasu, která dosahuje v maximu 1 600 nitů a celoplošně pak 1 100 nitů. Displej chrání blíže nespecifikovaným sklem Corning Gorilla Glass a zařízení splňuje certifikaci IP54. Co se komunikace týče, Redmagic Astra 2 podporuje nejnovější technologie v čele s Wi-Fi 7 a Bluetooth 6.0. Zajímavostí jsou dva USB-C konektory. Jeden na krátké a druhý na dlouhé straně, přičemž jeden je typu USB 2.0 a druhý USB 3.2 s možností video výstupu 4k@144Hz nebo 8k@60Hz. Uvnitř zabudovaná baterie má kapacitu 8 300 mAh a dle výrobce s ní tablet díky optimalizaci zvládne přes 9 hodin hraní Genshin Impact na 60 fps či 9,6 hodiny kombinovaného použití včetně editace videa a fotografií. Podporováno je pak 75W rychlonabíjení. Za vděk pak určitě musíme vzít technologii Bypass charging kdy v případě, že je baterie nabitá, vy máte připojený adaptér a na tabletu například hrajete si hardware tabletu bere energii přímo ze sítě. Baterie stojí v tomto případě bokem a tak se chrání před zahříváním a opotřebením. Redmagic Astra 2 dostupnost a cena Tablet na evropský trh dorazí 26. srpna ve stříbrné a černé barevné variantě. Za základní 12 / 256GB variantu dáte 699 € (přibližně 17 tisíc Kč) a vybavenější 16 / 512GB model bude stát 799 € (přibližně 19 400 Kč). Pokud se rozhodnete za 1€ koupit předběžný přístup, dostanete možnost si tablet koupit o den dříve ale hlavně také slevu 30 € a 80W rychlonabíječku zdarma. U nás bude tablet patrně jako vždy dostupný pouze přes oficiální evropský web Redmagic. Máte se značkou Redmagic nějaké zkušenosti? Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Vašek Švec Vaška prakticky od dětství zajímaly nové technologie, ať už se jednalo o telefony, počítače či třeba auta. V době, kdy většina jeho kapesného padla na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Android hry herní tablet Qualcomm Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Redmagic Redmagic Astra 2 Tablet Mohlo by vás zajímat Android XR oficiálně představen! Nový operační systém bere dech, první ukázky vypadají famózně Jakub Kárník 13.12.2024 Xiaomi přináší zajímavou vánoční nabídku. K mobilům můžete dostat jako dárek fajn tablet Libor Foltýnek 2.12.2024 Xiaomi Pad 7 se blíží! Mimo Čínu se vydá už zanedlouho Adam Kurfürst 26.12.2024 Honor vylepšil svůj nejlepší tablet do 4 000 Kč. Nabídne delší výdrž Adam Kurfürst 31.12.2024 Povedený OnePlus Pad Go pořádně zlevnil. Má velký displej, schopný čip a kovové tělo Adam Kurfürst 13.11.2024 Tento telefon s královským výkonem přijde i do Evropy. Má nabídnout obří baterii i extra plynulý displej Adam Kurfürst 10.11.2024