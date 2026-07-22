Tenhle tablet jen tak něco nepřekoná. Redmagic Astra 2 nabízí ultimátní výkon a vodní chlazení

  • Značka Redmagic vydala druhou generaci populárního herního tabletu
  • Redmagic Astra 2 nabídne ultimátní výkon podpořený propracovaným chlazením
  • Novinku půjde objednat i z ČR a cena přitom není nijak přemrštěná

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Vašek Švec
Vašek Švec
22.7.2026 10:00
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Redmagic Astra 2
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Fanouškům mobilních technologií a zapáleným mobilním hráčům zvlášť patrně netřeba značku Redmagic představovat. Pro ty ostatní jen dodám, že se jedná o na trhu dlouho působící značku zaměřenou na herní hardware od příslušenství přes mobily až po notebooky. Nedílnou součástí její nabídky jsou i herní Android tablety. Novinka Redmagic Astra 2 pak představuje kompaktní tablet se špičkovým výkonem a vodním chlazením, který může zaujmout nejen hráče.

Výkon je to, oč tu běží

A kde jinde u takového zařízení začít než u jeho výkonu? Ten zde dodává čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 podpořený 12 nebo 16 GB LPDDR5x RAM a 256 či 512GB UFS 4.1 úložištěm. Aby toho nebylo málo, pomáhá zde také čip nazvaný RedCore R4 mající za úkol optimalizovat výkon ve hrách a minimalizovat tak propady FPS a spotřebu energie.

Redmagic Astra 2

Jak ale jistě víte, Snapdragon 8 Elite Gen 5 se umí při vysoké kontinuální zátěži slušně rozpálit. Výrobce však myslel i na toto a svůj tablet vybavil pokročilým chlazením. To sestává z vodního chlazení přičemž kontakt heatsinku s čipsetem zajišťuje tekutý kov. Teplo je pak odváděno do obří odpařovací komory. Displej je OLED o úhlopříčce 9,06″ a 185Hz obnovovací frekvenci. Rozlišení 2 400 x 1 504 px pak znamená poměr stran 16:10 a v kombinaci s úhlopříčkou dává jemnost obrazu 313 px. Na tablet velmi solidní je pak hodnota jasu, která dosahuje v maximu 1 600 nitů a celoplošně pak 1 100 nitů.

Redmagic Astra 2 chlazení

Displej chrání blíže nespecifikovaným sklem Corning Gorilla Glass a zařízení splňuje certifikaci IP54. Co se komunikace týče, Redmagic Astra 2 podporuje nejnovější technologie v čele s Wi-Fi 7 a Bluetooth 6.0. Zajímavostí jsou dva USB-C konektory. Jeden na krátké a druhý na dlouhé straně, přičemž jeden je typu USB 2.0 a druhý USB 3.2 s možností video výstupu 4k@144Hz nebo 8k@60Hz.

Redmagic Astra 2

Uvnitř zabudovaná baterie má kapacitu 8 300 mAh a dle výrobce s ní tablet díky optimalizaci zvládne přes 9 hodin hraní Genshin Impact na 60 fps či 9,6 hodiny kombinovaného použití včetně editace videa a fotografií. Podporováno je pak 75W rychlonabíjení. Za vděk pak určitě musíme vzít technologii Bypass charging kdy v případě, že je baterie nabitá, vy máte připojený adaptér a na tabletu například hrajete si hardware tabletu bere energii přímo ze sítě. Baterie stojí v tomto případě bokem a tak se chrání před zahříváním a opotřebením.

Redmagic Astra 2 dostupnost a cena

Tablet na evropský trh dorazí 26. srpna ve stříbrné a černé barevné variantě. Za základní 12 / 256GB variantu dáte 699 € (přibližně 17 tisíc Kč) a vybavenější 16 / 512GB model bude stát 799 € (přibližně 19 400 Kč). Pokud se rozhodnete za 1€ koupit předběžný přístup, dostanete možnost si tablet koupit o den dříve ale hlavně také slevu 30 € a 80W rychlonabíječku zdarma. U nás bude tablet patrně jako vždy dostupný pouze přes oficiální evropský web Redmagic.

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O autorovi

Vašek Švec

Vaška prakticky od dětství zajímaly nové technologie, ať už se jednalo o telefony, počítače či třeba auta. V době, kdy většina jeho kapesného padla na… Více o autorovi

Vašek Švec
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