Je tohle telefon s nejzajímavějšími vnitřnostmi? Podívejte se, jak vypadá odhalené vodní chlazení RedMagic 11 Pro

RedMagic 11 Pro přichází jako první telefon s vodním chlazením
Je poháněn čipsetem Snapdragon 8 Elite Gen 5 a přijde i do Česka
Jeho vnitřnosti odhalil známý YouTuber z kanálu JerryRigEverything

Adam Kurfürst
Publikováno: 12.11.2025 16:00

Nubia minulý měsíc v Číně představila novou generaci herních telefonů RedMagic. Upgradovala na současný vlajkový čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 a ihned po vydání ovládla žebříček populárního benchmarku AnTuTu. To ale zdaleka není to nejzajímavější – argument pro podporu tvrzení, že by o téhle řadě smartphonů měl vědět každý nadšenec do Androidu, zní jinak. Varianta Pro+ totiž disponuje systémem vodního chlazení.

Zatímco ve světě počítačového hardwaru si s touto myšlenkou výrobci pohrávají už mnoho let a postupně se stala prakticky standardem pro dražší sestavy, na trhu s chytrými telefony jde o naprostou premiéru. Pokud se při čtení těchto řádků obáváte, že ještě nejméně několik let zůstane pouze v Číně, vyvedu vás z omylu: evropská verze RedMagic 11 Pro (tentokrát skutečně jenom Pro, nikoliv Pro+) totiž systém AquaCore přinese také a bude oficiálně k dostání i na našem trhu.

Poznejte RedMagic 11 Pro zevnitř

RedMagic 11 Pro do prodeje zamíří až příští středu, ale k některým recenzentům a influencerům se tradičně dostalo s předstihem. Obdržel jej také známý YouTuber Zack Nelson z kanálu JerryRigEverything, který proslul svými nekompromisními testy odolnosti. V novém videu čínskou herní bestii rozebral a předvedl, jak AquaCore funguje v praxi.

Podstatnou část vodního chlazení AquaCore uvidíte, aniž byste museli odstranit jakékoliv komponenty. Samotný RedMagic totiž navrhnul konstrukci tak, aby se přes průhlednou skleněnou vrstvu na zádech bylo možné dívat přímo na modrý okruh. Nelson ve videu vysvětlil, že z bublinek uvnitř něj se s narůstající teplotou zad stává postupně víc a víc menších teček.

V tiskové zprávě RedMagic píše, že uvnitř okruhu proudí fluorovaná kapalina na úrovni té, kterou využívají AI datacentra. „Je stabilní při teplotách pod bodem mrazu, plně utěsněná, aby se zabránilo únikům, nevodivá, aby se zabránilo zkratům, a důkladně testovaná na odolnost proti pádům, což zaručuje spolehlivost a bezpečnost," dodává.

Nelson ve videu také odhalil pizoelektrickou pumpičku, která vibruje podobně jako zvukový měnič a pohání kapalinu v obvodu. Mechanismus označuje za fascinující, s čímž se snad nedá nesouhlasit. Co na RedMagic 11 Pro a jeho chladicí systém říkáte vy?

Zdroje: JerryRigEverything/YouTube, Android Authority, TZ/RedMagic

O autorovi
Adam Kurfürst
Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi