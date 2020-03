Na nových fotkách je vidět kompletní design OnePlus 8 Pro

Mezi nejočekávanější telefony letošního roku určitě patří také zástupci osmé série přístrojů od One Plus. Novinky z této rodiny by měly přijít hned v několika verzích, což potvrzuje i tato aktualita. Na serveru 247techie.in se objevily reálné fotky telefonu OnePlus 8 Pro, které odhalují jeho kompletní design. Doplňují dřívější, které ukazovaly panel s fotoaparáty. S jistotou tak můžeme (pokud pomineme, že mohou být snímky falešné) posoudit několik zásadních parametrů Pro verze tohoto smartphonu. Znatelný je například zakřivený AMOLED displej a průstřel pro přední kameru v jeho levém horním rohu. Na zadní straně je vidět modul se třemi čočkami fotoaparátů a vedle něj se “krčí” ještě ToF senzor.

Zdroj, který zmíněnému serveru reálné fotky telefonu OnePlus 8 Pro poskytl, zmiňuje další parametry. Hlavním foťákem telefonu by měl být IMX 686 od Sony. O výkon se bude starat čipset Qualcomm Snapdragon 865 a až 12 GB RAM. Baterie bude mít údajně kapacitu 4500 mAh a podporu pro 50W rychlonabíjení. Samotná firma už lákala také na 120 Hz displej. Standardní verze OnePlus 8 by měla být o něco menší a bude mít fotoaparáty tři. “Odlehčený” model má nést jméno OnePlus 8s a obsahovat čipset MediaTek Dimensity 1000L. Poslední jmenovaný by měl být představený někdy v druhé polovině roku. Standardní verze a varianta Pro se podle odhadů ukáží na konci dubna a do prodeje půjdou v květnu.

Která ze zmíněných variant vás bude zajímat nejvíce?

Zdroj: 247t