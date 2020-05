Realme X3 SuperZoom specifikace: 120 Hz displej i solidní výkon

Evropská pobočka značky Realme nám poskytla několik plakátů, které potvrzují specifikace chystaného Realme X3 SuperZoom a také datum představení. Většina z těchto specifikací a dalších informací již unikla dříve, ale nyní to máme oficiálně.

Realme X3 SuperZoom specifikace

Telefon bude oficiálně představen 26. května. Poběží v něm čipset Snapdragon 855 Plus. Co se týče výkonu, v AnTuTu má telefon první příčku, alespoň co se tohoto čipsetu týče. Stojí za tím nejspíš povedená optimalizace softwaru. Přední stranu pak pokryje displej se 120 Hz odezvou a vzhledem k tomu, že bude čtečka otisků prstů na boku se nejspíše jedná o LCD panel.

Z designového hlediska pak bude telefon velice podobný Realme X2. V displeji však nalezneme průstřel namísto kapkovitého výřezu. O ceně ani dostupnosti prozatím nemáme žádné informace, ovšem telefonu se dočkáme již zítra, kde bude vše upřesněno.

