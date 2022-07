Přibližně před měsícem dorazil do České republiky telefon realme GT Neo 3, který se svému předchůdci, realme GT Neo2 podobá jen velice málo. Zatímco předchozí generace se snažila nalákat na co nejlepší poměr mezi cenou a výkonem, realme GT Neo 3 stojí o téměř pět tisíc korun více a zákazníky se snaží zlákat extrémně rychlým nabíjením. Mimochodem se u nás za podobnou cenu prodává také skvělé realme GT 2 Pro, které jsme před nějakým časem recenzovali.

Obsah balení

Balení realme GT Neo 3 je bohaté. Po otevření papírové krabičky na vás vykoukne další papír, ve kterém je zabalené silikonové pouzdro, brožurky a sponka na vysunutí SIM karty. Pod ním se nachází samotný telefon a nechybí ani nabíjecí kabel či 150W nabíjecí adaptér, ke kterému se dostaneme až později.

Kvalita zpracování a vzhled

realme GT Neo 3 sice svou cenou konkuruje vlajkovým lodím, ale konstrukce jako taková by spadala spíše do kategorie budget vlajek. Nechápejte nás špatně, telefon je zpracován velice dobře, vše lícuje a nikde nic nevrže, ovšem už třeba jen fakt, že je rámeček plastový dává určitý nádech střední třídy. Již zmíněné realme GT 2 Pro působí v ruce mnohem hodnotněji. Celkové rozměry činí 163,3 x 75,6 x 8,2 mm a váží 188 gramů.

Zadní strana se proměnila v závodní sporťák a v naší bílé variantě s černými pruhy vypadá docela dobře. Kdybychom si ale měli telefon kupovat, sáhli bychom po té parádní modré. Mírně přepracován byl také modul fotoaparátů. Nahoře sídlí hlavní snímač, zatímco dole je ultraširoký a makro kamerka, které jsou postavené vedle sebe. Na boční levé straně se nachází tlačítka pro ovládání hlasitosti, na té pravé pak zapínací tlačítko, které je má hrubější texturu.

Počítat můžeme také se stereo reproduktory, které hrají na svou cenu poměrně slušně. Mají dostatek basů, ale chybí jim jako u hromady jiných mobilů středy. Na poslech v koupelně byly každopádně fajn. Firma realme přinesla spolu s modelem GT 2 Pro fajn evoluci u NFC, která vám umožňuje zaplatit s mobilem tak, abyste jej nemuseli přikládat na jednom specifickém místě, ale aby fungovalo po celém obvodu. Je tedy úplně jedno, zda mobil k terminálu přiložíte zády, ze stran nebo displejem a stejná technologie se nachází i v realme GT Neo 3. Jde sice o drobnost, ale jakmile ji jednou vyzkoušíte, nebudete chtít nic jiného. Stejně jako u ostatních realme mobilů ani zde nemůžeme počítat s IP certifikací.



Kvalita displeje

realme GT Neo 3 dostalo 6,7palcový AMOLED panel s rozlišením 2412 x 1080 pixelů (Full HD+) a 120Hz obnovovací frekvencí. Nechybí podpora 10bitových barev, DCI-P3 nebo HDR10+, ovšem není zde LTPO funkce, takže si můžete vybrat pouze mezi 60 a 120Hz frekvencí. Panel jako takový je na svou cenovku dobrý, hodně kontrastní a má tenké a symetrické rámečky. Průstřel se přestěhoval z levého horního rohu doprostřed. Čtečka otisků prstů v něm je rychlá a spolehlivá, pokud budete chtít, můžete si s ní dokonce změřit váš srdeční tep.

Ale opět se dostáváme k porovnání s realme GT 2 Pro. Odpusťte nám to příliš časté srovnávání, ale neodpustíme si to. Firmě realme se nejednou stala situace, kdy si dva modely navzájem konkurovaly a toto je ukázkový příklad. Starší vlajková loď nabízí totiž mnohem jemnější 3216 x 1440 rozlišení, technologii LTPO 2.0, vyšší jas a lepší vzorkovací frekvenci.



Hardware a výkon

V útrobách realme GT Neo 3 tiká nový čipset MediaTek Dimensity 8100. Zatímco zarytí “snapdragoňáci” ohrnují nos nás novinka překvapila hned v několika ohledech a paradoxně jde o jedno z největších překvapení celého mobilu. Ještě k než se dostaneme k výkonu jako takovému se zastavíme u chlazení. Nevíme, zda Dimensity 8100 topí o tolik méně než konkurence, nebo zda se realme podařilo vytvořit tak účinné chlazení (pravděpodobně půjde o kombinaci obou aspektů), ale telefon takřka vůbec netopí a to ani při náročnějších úkonech jako je focení.

U her jako je Call of Duty Mobile či FIFA Mobile teplo samozřejmě ucítíte, u těch nejnáročnějších, mezi které patří Genshin Impact, Diablo Immortal, Apex Legends Mobile či PUBG Mobile se logicky zahřeje více, ale o tom se nebavíme. Při běžných činnostech zůstal v našem případě vždy chladný, až jsme měli pocit, že je vypnutý. Energetickou efektivitu rovněž zvládá procesor na jedničku. Telefon má skvělý pohotovostní režim a necpe jednotlivým aplikacím více výkonu než je potřeba, díky čemuž má lepší výdrž baterie.

Abyste si dokázali výkon představit, pojďme na nějaká ta čísla. V benchmarku Geekbench si na jedno jádro odnesl skóre 946 bodů, což není extra zajímavé. Stále však překonává čipy jako Snapdragon 870, Exynos 2100. Zajímavější je ale vícejádrový test. V něm si totiž odnesl v našem případě 4069 bodů a nechal tak za sebou Snapdragon 8 Gen1 i Exynos 2200 od Samsungu. V benchmarku AnTuTu se nám pak povedlo přesáhnout skóre 800 tisíc bodů.

Asi tedy není potřeba nijak extra zdůrazňovat, že si mobil poradí jak s náročnými hrami, tak i se střihem videa nebo dalšími náročnými úkony, které si dovedete na mobilním telefonu představit.



Prostředí

Počítat můžeme samozřejmě také se systémem Android 12, který je postaven okolo nadstavby realme UI 3.0. Tu jsme chválili v několika ostatních recenzích a ani v tomto případě nemáme potřebu svůj názor měnit. Jde o poměrně čistou nadstavbu s několika přeinstalovanými aplikacemi, které si však můžete odinstalovat. Systém nabízí široké možnosti úprav od systémových barev přes tvar a velikost ikon až po animaci otisku prstu.

Počítat můžeme také s funkcemi, které jsou pro Android 12 typické jako je lepší správa soukromí či zabezpečení. Nechybí široké možnosti pro nastavení Always-On a z celkové vyladěnosti by si mohla vzít velká řada výrobců příklad. Firmě se podařilo vytvořit jednu z nejrychlejších nadstaveb vůbec a v kombinaci se 120Hz displejem působí neskutečně plynule. Se záseky či trhanými animacemi jsme se prakticky vůbec nesetkali.



Výdrž baterie

Firma realme láká u modelu GT Neo 3 hlavně na rychlé nabíjení. Baterii o kapacitě 4500 mAh jste schopni díky 150W adaptéru dobít z 0 na 100 % za těžko uvěřitelných 15 minut. Výdrž jako taková je na poměry výkonu i náročného displeje nadprůměrná. Když budete mít zapnutou 120Hz obnovovací frekvenci a mobil používat standardně, jako je občasné focení, brouzdání webem, sociálními sítěmi nebo volání tak vám večer bude zbývat přibližně 25 – 35 % baterie.

Výhodou je právě ono rychlé nabíjení, které využijete v situacích, kdy víte, že musíte za pár minut z baráku. Stačí vám 5 minut na nabíječce, abyste jej dobili na 50 %, což je opět působivá hodnota. Než si stihnete vyčistit zuby a dát si rychlou sprchu, máte telefon zkrátka připravený na celý den. Zmínit musíme také fakt, že se telefon při nabíjení nezahřívá více, než by bylo zdrávo a můžete jej v klidu používat i na nabíječce. Zamrzí tedy snad jen absence bezdrátového nabíjení, což je ale u realme (bohužel) tradice.



Fotoaparáty

Co se týče fotoaparátů, realme použilo své známé snímače. Hlavním fotoaparátem je 50Mpx Sony IMX766 senzor, který se nachází v hromadě dalších mobilů jako je OnePlus Nord 2, Asus ROG Phone 6 nebo třeba již několikrát zmíněném realme GT2 Pro. Nechybí PDAF a optická stabilizace. Pokud budete fotit na denním světle, můžete počítat s velice kvalitními snímky se skvělými detaily. Při zhoršených světelných podmínkách je tu a tam vidět šum, ovšem ve většině situací si umí mobil dobře poradit s HDR, které je však nastaveno agresivněji, jak tomu u čínských mobilů bývá. Každopádně jde o solidní hlavní foťák, který navíc dokáže natáčet 4K video při 60 snímcích za sekundu.

Ultraširoký snímač s rozlišením 8 Mpx je pak spíše za očekáváním. Pokud budete mít ideální světlo, asi je použitelný na skupinové fotografie či pár dalších scénářů, ale fotky jsou celkem měkké a stejně jako ostatní mobily s tímto snímačem trpí na nedostatek detailů.

Do třetice zde máme 2Mpx makro kamerku, ke které se jako běžný uživatel ani nedostanete. Je totiž pečlivě skrytá v menu a nestojí za nic.



Cena a dostupnost

realme GT Neo 3 je k dostání na většině českých e-shopů za cenu 16 990 Kč.



Závěrečné zhodnocení

realme GT Neo 3 je rozhodně zajímavý telefon, ovšem firmě se absolutně vůbec nepodařilo trefit se do ceny, která je zkrátka vysoká. Nejen že na něm parazituje ve všech ohledech lepší realme GT 2 Pro (až na rychlost nabíjení), ale nemůže se rovnat ani s vlajkovými modely jako je Xiaomi 12, Galaxy S22 či Motorolou Edge 30 Pro. Pokud by stál o 2-3 tisíce méně, spadal by přesně do cenové kategorie, kam podle našeho názoru i patří. Pokud čtete tuto recenzi ve chvíli, kdy je ve slevě, může jít o skvělý kauf. Zpracování je fajn, stejně tak displej, výdrž baterie i hlavní fotoaparát. Oceníte také pekelně rychlé nabíjení nebo svižnou nadstavbu realme UI.

Klady + extrémně rychlé nabíjení

+ slušná výdrž baterie

+ výkonný MediaTek Dimensity 8100

+ dobrý hlavní fotoaparát

+ dobře odladěný systém

+ netradiční vzhled

Zápory – absence IP certifikace

– ultraširoký foťák mohl být lepší

– vysoká cena

