Do redakce nám právě dorazil očekávaný telefon realme GT Master Edition. Telefon, který je v některých ohledech velmi podobný námi recenzovanému realme GT nabízí o něco slabší čipset a také aktualizovaný design. My do něj samozřejmě dnes strkáme SIM kartu a začínáme jej používat jako náš hlavní telefon. Je tedy ideální čas na vaše případné dotazy.

realme GT Master Edition v redakci Svět Androida

Telefon pokrývá 6,43″ Super AMOLED displej s rozlišením 2400 x 1080 pixelů a 120Hz obnovovací frekvencí. Narušuje jej v levém horním rohu průstřel se 32MPx selfie kamerkou a na zádech nalezneme další tři fotoaparáty. Ten hlavní disponuje stejně jako původní model rozlišením 64MPx, dále je zde 8MPx ultraširoký senzor a 2MPx makro kamerka. Pod kapotou nám tiká poměrně nový čipset Qualcomm Snapdragon 778G v kombinaci s 8 GB RAM a 256GB úložištěm.

O výdrž se pak stará 4 300mAh baterie s podporou 65W nabíjení a systémem je samozřejmě realme UI 2.0, které je postaveno na Androidu 11. Pokud vás tedy o telefonu cokoliv zajímá, zeptejte se v komentářích. Odpovíme buď přímo tam, nebo pak v chystané recenzi.

Co vás zajímá ohledně realme GT Master Edition?