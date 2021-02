Realme GT 5G předčasně poodhaleno na MWC Šanghaj

MWC Šanghaj sice začíná až v úterý, ovšem už nyní máme první zajímavé informace o Realme GT 5G. Tento telefon by totiž měl být dle všeho odhalen právě na této konferenci (ačkoliv některé spekulace to popírají, takže jisté to zatím není) a má se jednat o vůbec první prémiový telefon od této společnosti.

Realme GT 5G, jak zní název telefonu je poměrně detailně vyobrazen na jednom z billboardů. Můžeme si všimnout třeba kožené povrchové úpravy. Tato varianta se má nazývat Bulbelbee a kromě ní vidíme 64 MPx fotoaparát, ultraširoký senzor a quad-LED blesk. Společnost již dříve potvrdila, že bude v telefonu tikat čipset Snapdragon 888 spolu s 12 GB LPDDR5 RAM a 256 GB UFS 3.1 úložištěm.

Můžeme se také těšit na 120 Hz AMOLED panel se čtečkou otisků prstů či rychlé 65 W nabíjení. Realme GT 5G má svůj debut naplánovaný na 4. března 2021, ačkoliv tento únik naznačuje, že bychom se jej mohli dočkat ještě dříve.

