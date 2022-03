Vypadá to, že společnost Sony chystá nástupce kompaktní řady Xperia Ace. Telefon Xperia Ace II totiž přišel na trh před rokem a nabízel kromě kompaktních rozměrů také čipset Helio P35. Jednalo se tedy o střední třídu, což má ale chystaný model Sony Xperia Ace III změnit.

Co je na telefonu tak zajímavé? Bezesporu jeho velikost. Uznávaný leaker @OnLeaks nám totiž přinesl hned několik renderů a to včetně specifikací a rozměrů. Mobil má dostat 5,5palcový displej, přičemž celkové rozměry mají činit 139,7 x 68,7 x 9,1 mm. Půjde tedy bezesporu o jeden z vůbec nejmenších Android telefonů na trhu, alespoň co se týče tradičních výrobců. Pro srovnání třeba iPhone 13 Mini, což je ale opravdu velice kompaktní zařízení disponuje rozměry 131,5 x 64,2 x 7,7 mm.

Z výbavy zaujme kromě audio jacku, slotu na microSD kartu nebo boční čtečky otisků prstů hlavně použitý čipset. Pod kapotou tohoto prcka má totiž tikat Qualcomm Snapdragon 888, tedy donedávna vlajkový čipset s hromadou výkonu. Výdrž má pak dostat na starost 4500mAh baterie a na zadní straně se máme spokojit s jediným 13Mpx snímačem. Telefony z řady Xperia Ace však bývají exkluzivní pro Japonsko. Doufejme, že si to firma v tomto případě rozmyslí. Sony Xperia Ace III se totiž jeví jako kompaktní model s hromadou výkonu a netradičním vzhledem, což ocení nejeden potenciální zákazník.

Ocenili byste telefon s podobnými parametry?

Zdroj: zollege.in