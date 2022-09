Realme C33 je opravdu levný smartphone, ostudu ale neudělá

Sotva jsme vás informovali o naprosto základním smartphonu od Xiaomi v podobě Redmi A1, konkurenční Realme představilo svou vlastní vizi opravdu levného telefonu. Nové Realme C33 sice není až tak na kost oholené jako zmíněné Redmi, přesto si drží nízkou cenu a pro řadu zájemců tak může být potenciálně zajímavou volbou.

Realme C33 s čipsetem Unisoc

Prvním menším překvapením pod kapotou Realme C33 je čipset. Kdo by zde čekal – v této kategorii hojně využívaný – Mediatek či nějaký starší Snapdragon 4xx, byl by na omylu. Realme totiž vsadilo na řešení od společnosti Unisoc. S těmi jsme se dříve setkávali zejména v levných čínských tabletech, tehdy ještě pod značkou Spreadtrum. Tento čínský producent čipů se však v posledních letech snaží prosazovat i ve smartphonech známějších značek a v segmentu levných smartphonů se mu to začíná poměrně dařit. Zde konkrétně máme tu čest s již poměrně známým řešením v podobě čipsetu Unisoc T612 postaveném na 12nm technologii. Procesor využívá 2 jádra Cortex-A75 a 6 jader Cortex-A55 na frekvenci 1,8 GHz, o grafiku se pak stará jednojádrový čip Mali G57.

Realme C33 existuje ve dvou paměťových variantách a sice 3/32 a 4/64 GB, pochopitelně s podporou paměťových karet. Právě kapacita RAM je pak jednou z výhod oproti zmiňovanému Redmi A1, které končí na 3 GB. Další výbava telefonu zahrnuje 6,5″ HD+ IPS displej, Wi-Fi 802.11 b/g/n,3,5mm jack či Bluetooth 5.0. Na NFC se s největší pravděpodobností zapomnělo. Baterie s kapacitou 5 000 mAh je pak příslibem solidní výdrže na jedno nabití, její kapacitu pak doplníte prostřednictvím USB-C, ale bohužel maxilmálně 10W výkonem. Hlavní fotoaparát nabídne, pro tuto cenovou kategorii nadstandardní, rozlišení 50MPx, netřeba však dodávat, že o kvalitě finálního obrazového výstupu to mnoho nevypovídá. Druhý “fotoaparát” na zádech je pak jen 0,3MPx snímač hloubky ostrosti.

Do EU přijela koloběžka Xiaomi Electric Scooter 3 Lite. Tady je cena čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

Designově pak Realme C33 vychází ze stylového příbuzného v podobě dříve představeného Realme 9i. Asi netřeba dodávat, že konstrukce je plastová, potěší však čtečka otisků integrovaná v tlačítku napájení na boku zařízení. Novinka jde do prodeje nejdříve v indii a to za v přepočtu cca 2 800 Kč za základní 3/32GB variantu, respektive cca 3 100 Kč za 4/64GB verzi. Je poměrně pravděpodobné, že se Realme C33 podívá i na starý kontinent, kdy a za kolik je však momentálně nejasné.

Jaká cena na našem trhu by u tohoto smartphonu byla adekvátní?

Zdroj: 91mobiles.com