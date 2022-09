Redmi A1: naprostý základ od Xiaomi, pro koho bude dobrý?

Trh s chytrými smartphony se neskládá jen ze špičkově vybavených TOP modelů a smartphonů střední třídy, jejichž cena se často “podívá” citelně za desetitisícovou hranici. Spousta uživatelů chce chytrý telefon ale nechce/nemůže za něj moc utrácet a zároveň by se ráda vyhnula bazarovým kouskům. Pro ty zde možná bude chystaná novinka od Xiaomi v podání Redmi A1. Bude ale mít takto vybavený smartphone opravdu místo na současném trhu?

Redmi A1 bude absolutní základ

Smartphone na své oficiální uvedení sice ještě stále čeká, nicméně díky řadě úniků podpořených daty z certifikačních úřadů a databází benchmarků máme již více než dobrou představu, jaký hardware od něj očekávat. A tyto informace jen potvrzují, že skutečně půjde o smartphone se základní výbavou. Co se použitého IPS HD displeje o úhlopříčce 6,52″ týče, ten asi není velkým překvapením a pro řadu nenáročných uživatelů nebude představovat žádný problém. Obavy o plynulost systému však vzbuzuje použitý čipset MediaTek Helio A22 a v základním provedení pouhé 2 GB RAM a 32GB úložiště. Naštěstí bude existovat i varianta se 3 GB operační paměti a spolehnout se můžete také na podporu microSD karet.

Na zádech bude pouze 8MPx fotoaparát se světelností f/2.0 a senzor pro lepší zachycení hloubky ostrosti. Zajímavě zní alespoň použití 5 000 mAh, která by neměla mít problém napájet daný HW u nenáročného uživatele v řádu dnů. K představení Redmi A1 má dojít již 6. září a to pro indický trh. Zatím je nejasné, zda se telefon podívá i do Evropy, ostatně otázkou je, zda by se mu zde vůbec podařilo prosadit. Poslední, a velmi důležitou, zbývající otázkou je pak cena, která bude muset být nastavena opravdu nízko, aby se s ním Redmi podařilo zaujmout.

