Realme 9i 5G má být teprve představeno, ale díky informacím zveřejněných přímo výrobcem v kombinaci s úniky již teď o smartphonu víme téměř vše podstatné. V nabídce značky Realme bude tato novinka zastávat roli jednoho z nejdostupnějších smartphonů vybavených 5G. To však nebude zdaleka jediné lákadlo. Realme 9i 5G by mělo nabídnout například i slušný výkon v kombinaci s dostatečně velkou baterií a 90Hz displejem.

Realme 9i 5G se bude spoléhat na MediaTek

Výrobce již dříve potvrdil, že se jeho novinka bude spoléhat na čipset od tchajwanského MediaTeku – konkrétně na Dimensity 810. Ten by měl i průměrnému uživateli poskytnout dostatek výkonu pro každodenní použití a úplně zkrátka nepřijdou ani příležitostní hráči náročnějších her. Telefon by pak měl existovat přinejmenším ve dvou paměťových variantách – 4 / 64 a 6 / 128 GB. Zmíněný 90Hz displej má spoléhat na IPS technologii spolu s 6,6″ úhlopříčkou a FullHD+ rozlišením. Potvrzena je pak také 180Hz vzorkovací frekvence při zpracování dotyku. Zrovna tak je potvrzena také baterie o kapacitě 5 000 mAh, která by v kombinaci se zmíněným hardwarem mohla zajistit solidní výdrž na jedno nabití. Podporováno by mělo být 18W nabíjení.

Co se týče nepotvrzených zvěstí, ty zmiňují 50MPx primární fotoaparát ve společnosti 2MPx snímačů pro makro fotografie a lepší zachycení hloubky ostrosti. Na oficiálních promo obrázcích se pak můžeme pokochat smartphonem v usedlé černé a o poznání stylovější zlaté barvě. Zatímco záda budou patrně lesklá, plastový rám je matný. Všimnout si můžeme také do tlačítka napájení integrované čtečky otisků, či USB-C a 3,5mm jacku na spodní hraně smartphonu. K oficiálnímu představení Realme 9i 5G pak má dojít již velmi brzy a to konkrétně 18. srpna. Netřeba pak dodávat, že zatímco mix výbavy zatím nepůsobí na (předpokládaný) dostupný smartphone vůbec špatně, tím hlavním co rozhodne je jeho cena, o které zatím nic nevíme. Neméně zajímavé pak bude porovnání s pravděpodobným přímým konkurentem v podobě Redmi 10 5G od Xioami. to sice nabídne slabší čipset, ale jinak velmi podobnou výbavu.

Xiaomi 12T Pro bude pořádné dělo. Kolik bude stát v Evropě? čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

Kolik byste byli za podobně vybavený smartphone ochotni zaplatit?

Zdroj: GSMArena.com