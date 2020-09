Realme C17 spatřeno v benchmarku GeekBench. Nabídne slušnou výbavu

Společnost Realme představila postupně modely C11, C12 a C15, což mají být vstupní telefony s dostatečným výkonem a hlavně nízkou cenou. Dle všeho se však dočkáme dalšího kousku, jelikož Realme C17 bylo spatřeno v benchmarku GeekBench.

Realme C17 spatřeno v benchmarku GeekBench

Realme C17 bylo spatřeno v benchmarku s označením RMX2101 a odhaluje, že bude telefon poháněn čipsetem Snapdragon 460, kterému bude sekundovat 6 GB RAM. To je vůbec nejvíce v historii této řady. Mělo by tedy (už dle označení) jít o ten nejvýkonnější model. Na jedno jádro si telefon vysloužil skóre 253 bodů, v multijádrovém testu pak 1 248 bodů.

Všechny telefony z řady C jsou vybaveny minimálně 5 000 mAh baterií, takže se dá čekat, že tomu u tohoto modelu nebude jinak. Na to si však ještě pár dní počkáme. Telefon by měl být představen již za pár týdnů.

Jaký telefon z řady Realme C byste si koupili?

Zdroj: gsmarena.com