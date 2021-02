Sluchátka Realme Buds Air 2 možná přinesou malou revoluci na trh levných bezdrátových sluchátek. Mají totiž nabídnou funkci dříve vyhrazenou jen nejvyšší třídě. Nejnovější zvěsti nám prozrazují, že uvedení nového modelu Realme Buds Air 2 už je blízko a má přijít s aktivním potlačením hluku. Kdy si budeme moct Buds Air 2 koupit?

Realme uvedlo na trh za poslední rok už několik modelů plně bezdrátových sluchátek. Firma se v minulosti zaměřila na poskytnutí cenově dostupné alternativy k Apple AirPods. Zdá se, že připravované Realme Buds Air 2 jsou ještě ambicióznější a troufnou si konkurovat dokonce AirPods Pro. Nejvýraznější vlastností Apple AirPods Pro je schopnost aktivního potlačením hluku, a právě tuto funkci mají přinést i Realme Buds Air 2. Touto schopnosti už disponuje model Realme Buds Air Pro, ale je tu šance, že nové Buds Air 2 by mohla být za ještě dostupnější cenu.

Sluchátka by měla přijít na trh v Evropě už v prvním kvartálu 2021. Cenu bohužel zatím neznáme, ale pokud se bude pohybovat v podobné hladině jako původní Realme Buds Air, tak by se mohlo jednat o velmi atraktivní nabídku. Informace o Realme Buds Air 2 pochází z aplikace Realme Link, kde se prý nový model objevil. Z dalších detailů je zatím známé jen, že sluchátka budou obsahovat 400 mAh baterii. Oficiálního uvedení by se nová sluchátka měla dočkat již brzy.

Jaká bezdrátová sluchátka používáte?

Zdroj: gsmarena