To, že společnost realme pracuje na telefonech řady realme 9 není žádným velkým tajemstvím. Opět můžeme počítat se základní a Pro variantou, ovšem nyní byl poměrně nečekaně představen první zástupce této řady, a to sice realme 9i. Prozatím je ke koupi pouze ve Vietnamu, ovšem dá se očekávat, že se (stejně jako realme 7i a realme 8i) dostane také do Evropy. Pojďme se na něj tedy podívat.

realme 9i je nový zástupce střední třídy

Přední stranu mobilu pokrývá velký 6,6″ IPS LCD displej s Full HD+ rozlišením a obnovovací frekvencí 90 Hz, která se však v případě potřeby dokáže snížit až na 30 Hz. Narušuje jej tradiční průstřel v levém horním rohu, kde se ukrývá 16Mpx selfie kamerka. Díky tomu by měla být schopna 5000mAh baterie s 33W nabíjením pracovat mnohem efektivněji. Co se týče výkonu, ten dostal v telefonu na starost čipset Qualcomm Snapdragon 680 v kombinaci se 4/6 GB RAM a 64/128GB úložištěm. To však bude možné rozšířit pomocí microSD slotu.

Na zadní straně nalezneme hned tři snímače, přičemž hlavní disponuje rozlišením 50 Mpx a světelností f/1,8. Na ten jsme velice zvědaví. Dva doplňující snímače jsou bohužel makro a monochromatický, což nikoho příliš nezajímá a ultraširoký, byť klidně horší by jistě udělal větší službu. Systémem je pak realme UI 2.0, které je postavené na systému Android 11. Telefon v přepočtu vychází asi na 6 200 Kč bez daně.

Jak se vám líbí realme 9i?

Zdroj: GSMArena