Společnost realme představila v únoru na českém trhu hned několik nových telefonů, mezi které patří i dnes recenzovaný realme 9 Pro. Jde o střední třídu, která se snaží zaujmout podporou 5G sítí, netradičním vzhledem, rychlým displejem nebo solidní výdrží baterie. Konkurence je však v této cenové kategorii neúprosná a telefonu dýchají na záda mimochodem také další telefony od realme, které jsou nyní za zajímavou cenu. Jde tedy o čistý kanibalismus, nebo má vše firma dokonale promyšlené? Nejen touto otázkou se budeme zabývat v dnešní recenzi.

Obsah recenze realme GT 2 Pro

Obsah balení

Společnost realme sází na svou žlutou krabičku, která hned na první pohled zaujme. Po její otevření spatříte samotný telefon, pod ním se pak nachází nabíjecí kabel, brožurky, sponka na vysunutí SIM, pouzdro a rovněž 33W adaptér. Balení je tedy poměrně bohaté, zvlášť v dnešní době, kdy se třeba takový Samsung rozhodl, že nebude dodávat adaptéry ani k telefonům střední třídy.

Kvalita zpracování a vzhled

Hned po vybalení telefonu vás bezpochyby zaujme jeho zadní strana. Ta je v našem případě zelená a hází zajímavé odlesky. Navíc se pod určitým úhlem třpytí, což sice není nikterak podstatná věc, ale vypadá to zkrátka dobře. Modul fotoaparátů se nese v duchu ostatních mobilů od BBK (zejména OnePlus) a rámeček je tvořený z plastu, což nám ale během testování nevadilo. Po uchopení do ruky ale samozřejmě poznáte, že nejde o vlajkový mobil.

Co někomu může vadit jsou celkové rozměry telefonu, které činí 164.3 x 75.6 x 8.5 mm. Mobil váží slušných 195 gramů a je celkově větší, než třeba realme GT 2 Pro, Xiaomi Redmi Note 11 nebo realme GT Master Edition. Samozřejmě se bavíme o několik milimetrech, které jsou ale při každodenním používání znát a i my jsme si museli nějakou dobu na velikost zvykat, a to nám “lopaty” nevadí.

Co se týče konektorů, potěší stále více mizející audio jack, zklame ale jen jeden reproduktor. Nečekejte žádný extra zážitek. Telefonu chybí především středy, jak to v podobné cenové kategorii bývá, na druhou stranu nás překvapila maximální hlasitost. Zamrzí rovněž absence IP certifikace. Čtečka otisků prstů je pak kvůli LCD panelu zabudována v power tlačítku. Funguje však rychle, spolehlivě a je umístěna tak akorát.



Realme GT2 je prémiová vlajkovka, co nestojí jmění. Navíc je se zárukou na 3 roky čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Displej

U displeje ještě zůstaneme. Firma se rozhodla do realme 9 Pro nasadit 6,6palcový IPS LCD displej s rozlišením 2412 x 1080 pixelů a 120Hz obnovovací frekvencí. Maximální jas pak činí na LCD displej průměrných 430 nitů. V tomto ohledu můžete na telefon koukat dvěma směry. Za prvé se díváme na jeden z nejpovedenějších IPS panelů v telefonech vůbec, který je extrémně rychlý a má věrné barevné podání, na druhou stranu se ale ptáme, proč tu není OLED?

Jde o telefon za téměř 8 000 Kč, přičemž právě v této cenovce se nabízí spousta mobilů se 120Hz AMOLED panelem. V tuto chvíli se nám tedy v hlavě střetávají dvě myšlenky, přičemž ta jedna říká, že je ten displej vlastně velice dobrý, ta druhá by ale přeci raději viděla jiný typ panelu.



Hardware a výkon

Pod kapotou telefonu realme 9 Pro se ukrývá čipset Qualcomm Snapdragon 695G v kombinaci s 8 GB operační paměti RAM a 128GB úložištěm. Výkon telefonu je dostatečný a to dokonce i pro náročnější hráče. Na telefonu jsme zkoušeli několik her jako je Fortnite, FIFA Mobile, Call of Duty Mobile, přičemž jsme z telefonu vytáhli vysoké detaily a plynulost zároveň.

Jediným problematickým titulem byl Genshin Impact, u kterého se telefon poměrně zadýchal. Po snížení detailů ale i tento titul běžel dobře. V benchmarku Geekbench si vysloužil 684 bodů v testu na jedno jádro, ve vícejádrovém testu pak 1844 bodů.



Uživatelské prostředí

Stejně jako u ostatních realme telefonů musíme i zde pochválit systémovou nadstavbu realme UI 3.0, která je postavena na Androidu 12. Přestože v sobě mobil nemá vlajkový čip běží díky příkladné optimalizaci skvěle. Animace jsou plynulé, stejně tak rychlé přechody mezi aplikacemi a na vyskočení klávesnice nečekáte dvě vteřiny, jako tomu občas bývá.

Před testováním realme 9 Pro jsme používali realme GT 2 Pro, což je o nějakých 12 000 Kč dražší mobil, kde tiká neporovnatelně výkonnější čip. Že bychom se ale dostali (co se uživatelského zážitku týče) do střední třídy říct nemůžeme. Budeme se opakovat, ale na to, že je realme na trhu nějaké čtyři roky odvádí co se softwaru týče skvělou práci. Jestliže máte rádi čistější nadstavby, jako je třeba OxygenOS, budete se zde cítit jako doma.



Výdrž baterie a rychlé nabíjení

Výdrž dostala v realme 9 Pro na starost 5000mAh baterie s podporou 33W nabíjení, díky čemuž dobijete telefon z 0 na 100 % za něco málo přes hodinku. Naštěstí nebudete muset tuto činnost vykonávat příliš často. Telefon má rozhodně nadprůměrnou výdrž, kdy se při náročnějším používání a zapnutém 120Hz režimu dostáváme někam k 30 % po přibližně 13 hodinách používání. Jestliže budete telefon používat méně, lze se dostat na den a půl, klidně slabší dva dny.

Další populární Samsung mobil dostává systém One UI 4.1 čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

Výdrž se pochopitelně zlepší, pokud si obnovovací frekvenci snížíte, ale vzhledem k už tak dobré výdrži nám to přišlo zbytečné. Oceňujeme také skvělou pohotovostní výdrž. Přes noc si telefon vezme klidně jen 5 % baterie, což se u některých konkurentů říct nedá.



Fotoaparáty

Jak již bylo řečeno, na zadní straně telefonu nalezneme hned tři snímače. Telefon se chlubí hlavním 64Mpx snímačem se světelností f/1,8, 8Mpx ultraširokým snímačem se světelností f/2,2 a 2Mpx makro fotoaparátem se světelností f/2,4.

Za denního světla je telefon schopen pořizovat poměrně dobré fotografie s širokým dynamickým rozsahem, dobrou úrovní detailů a slušnou ostrostí. Překvapil nás 2x digitální zoom. Fotky trochu postrádají ostrost, ale celkově jsou dobré a pro publikování na sociální sítě zcela dostatečné. Noční režim pak dokáže scénu až nepřirozeně přesvětlit, což je ale u podobné cenové kategorie poměrně standardní jev. Na druhou stranu nejde o nikterak výjimečný fotomobil. Konkurenti v podobné cenové kategorii fotí obdobně.

Ultraširoký snímač pak funguje průměrně, tu a tam se objeví šum či barevná nepřesnost. Pokud jste někdy používali 8Mpx ultraširoký fotoaparát v podobné cenové kategorii, nebudete ním nijak překvapeni. Video je spíše podprůměr a navíc zvládá telefon natáčet jen ve Full HD rozlišení.



Cena a dostupnost

Telefon realme 9 Pro je dostupný v zelené, černé a modré variantě. Doporučená cena činí 7 490 Kč, ovšem na Heurece se dá sehnat i okolo 6 500 Kč.



Resumé

Je realme 9 Pro špatný telefon? Rozhodně ne. Přesto máme po testování smíšené pocity. Proč? Je totiž utlačován vlastní konkurencí. Jeho cena není nastavena špatně, těžko by mohl být mobil s touto výbavou znatelně levnější, ale realme chrlí takové množství telefonů, až je to občas na škodu, což je právě tenhle případ. Se slevou na realme GT Master Edition tomuto kousku ukázkově podřízlo větev. Námi recenzovaný mobil je ve všech ohledech lepší (máme na mysli zejména čipset a displej) a vychází levněji. V tuto chvíli tedy nevidíme jediný důvod, proč bychom si měli místo realme GT Master Edition koupit realme 9 Pro. A to je velká škoda. Tak snad příště. S větší rozvahou a lepší cenovou politikou.

Klady + rychlý panel se 120Hz frekvencí

+ dobře odladěný systém realme UI

+ netradiční vzhled

+ dostatečný výkon

+ bohatý obsah balení

+ rychlé nabíjení

Zápory – špatná cenová politika realme

– průměrné fotoaparáty

– absence IP certifikace

Jaký máte názor na realme 9 Pro 5G?