Telefony realme jsou ve střední třídě velice úspěšné. Nabízí totiž zajímavý poměr mezi cenou a výkonem a zároveň relativně čistou nadstavbu realme UI. Jde tak o zajímavou alternativu k telefonům od Xiaomi, jelikož ne každému vyhovuje místy přeplácané MIUI. Nyní se firma chystá na představení řady realme 9, které bude obsahovat minimálně dva telefony – realme 9 Pro a realme 9 Pro+.

Spekulace naznačují, že budou telefony představeny přibližně v polovině února, ovšem jedná se o indický trh, takže k nám přijdou pravděpodobně o něco později. Důležitý je však tweet generálního ředitele společnosti realme, Madhava Shetha. Ten totiž potvrzuje, že ve variantě 9 Pro+ nalezneme snímač srdečního tepu a to přímo v displeji. Jak to bude v praxi fungovat? Prostě přiložíte prst na čtečku otisků prstů a počkáte několik sekund, než se vám údaje zobrazí.

Keep a track of your health and be aware of it throughout the day.

Our upcoming #realme9Pro+ will feature a heart rate sensor. pic.twitter.com/K0vUoDaGl5

— Madhav Sheth (@MadhavSheth1) February 1, 2022