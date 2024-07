Senzor pohybu může chránit váš majetek před nezvanými návštěvami

Kromě toho automaticky zapne světla při noční cestě do koupelny

Zapojení je u moderních zařízení otázkou chvilky

S pojmem chytrá domácnost se setkáváme čím dál častěji. Jednou z oblastí, kde prvky chytré domácnosti vynikají, je automatizace. Ta se dá skvěle využít například k informování o tom, že nastala nějaká událost. Lze tak s vynaložením minimálních nákladů zabezpečit prostor, který je pro vás důležitý. Senzor pohybu lze využít kromě toho k automatickému zapínání spotřebičů, typicky světel.

Připravili jsme pro vás přehled pěti nejoblíbenějších senzorů pohybu. Všechny se připojují pomocí Zigbee. Při jejich používání můžete využít aplikace od výrobce, ale většinu z nich lze integrovat například do Google Home. Před koupí si projděte specifikace a hlavně si ověřte, jestli se jedná o zařízení schopné samostatné funkčnosti nebo potřebuje konkrétní bránu. Takový požadavek může celou instalaci prodražit a zkomplikovat. Pokud už máte chytrou domácnost zařízenou, doporučujeme spíše se držet prvků, které jsou s ní kompatibilní.

Aqara DJT11LM

Senzor vibrací Aqara DJT11LM je Zigbee zařízení, které spolupracuje s Aqara Hub. Je vybaven vysoce přesným snímačem zrychlení a snímá vibrace a pohyb objektů. Nejedná se tedy o senzor pohybu v prostoru, ale o detekci pohybu samotného senzoru. Můžete tak ochránit například drahé předměty, jako jsou obrazy apod. Stejně tak lze senzor nalepit třeba na šuplík s důležitými dokumenty apod.

S hubem komunikuje prostřednictvím protokolu Zigbee. Umožňuje nastavit různé inteligentní scény, jako například místní a vzdálený alarm při detekci rozbitého skla.

Tesla Smart Sensor Motion TSL-SEN-MOTION

Senzor detekuje pohyb lidí či zvířat infračerveným snímačem a dle vašeho nastavení může třeba rozsvěcet světlo na chodbě nebo spustit alarm. Senzor pohybu detekuje pohyb až do 7 metrů a to pod úhlem od 150 do 170 stupňů. Pohybové čidlo Tesla Smart Sensor Motion lze umístit jak dovnitř objektu tak ven.

Napájení zajišťuje baterie CR2450. Pohybové čidlo Tesla Smart Sensor Motion jednoduše nastavíte přes aplikaci Tesla Smart, kterou si nainstalujete do telefonu či tabletu se systémem Android nebo iOS.

Rádi pochválíme za návod, který je volně ke stažení ve více jazycích.

iQtech Smartlife MS03

Wi-Fi pohybový senzor iQtech SmartLife MS03 sleduje pohyb ve svém okolí a díky propojení s mobilní aplikací odesílá případné výstrahy. Pohyb je monitorován do vzdálenosti až 7 m od snímače, celkový úhel záběru je 110°.

Smart Life - Smart Living Volcano Technology Limited

Chytrá aplikace nabízí mnoho užitečných funkcí specifických pro toto zařízení, mimo to nabízí dokonalé možnosti domácí automatizace, jejímž prostřednictvím můžete automaticky ovládat zapínání a vypínání jednotlivých spotřebičů podle událostí zaznamenaných jinými zařízení z rodiny iQtech SmartLife, anebo naopak na základě stavu jednotlivých zásuvek ovládat zařízení ostatní.

Niceboy ION ORBIS Motion sensor

Niceboy ION ORBIS Motion Sensor detekuje pohyb a umožňuje automatické zapínání dalších chytrých zařízení nebo k zabezpečení domácnosti. Pro použití senzoru je nezbytná centrální řídící jednotka Niceboy ION ORBIS Bridge, která senzor zapojí do systému chytré domácnosti Niceboy ION. Veškeré nastavení senzoru i propojení s dalšími produkty pak provádíte rychle a jednoduše ve společné mobilní aplikaci.

Niceboy ION NiceboyEU

Tento senzor pohybu pracuje v infračervené oblasti a umí odeslat oznámení o narušení na mobilní telefon. Instalace je jednoduchá, můžete ho přilepit dodávanou lepící páskou kamkoliv. Kromě alarmu umí reagovat i různými scénami, jako je zapínání spotřebičů. Senzor slibuje výdrž baterie 2 roky.

MKF-TSW051 PIR

Jedná se o PIR senzor pohybu se zabudovanou hlasitou sirénou, který s vysokou citlivostí a přesností dokáže zachytit pohyb osob v hlídaném prostoru. (PIR = pasivní infračervený). Využívá pokročilé infračervené technologie, která je určená pro detekci pohybu v hlídaném prostoru. Dosah PIR čidla je 9 až 12 m a detekční úhel 110°. Je vybaven kvalitním mikroprocesorem, který dokáže rozeznat pohyb domácích zvířat do hmotnosti 25 kg.

V případě detekce pohybu v střeženém prostoru vás okamžitě informuje notifikací na mobilní telefon. Součástí senzoru je zabudovaná hlasitá siréna s intenzitou až 80 db, kterou je možné nastavit tak, že v případě zachycení pohybu senzorem se rozezní alarm a přijde vám informace do mobilního telefonu. Pokud však nechcete narušitele vyplašit, je možné nastavit režim bez sirény a v tom případě dostanete notifikaci pouze na mobilní telefon.

Jedná se o samostatně fungující senzor pohybu, který nepotřebuje připojení k žádné centrální jednotce alarmu. Jde o bezpečnostní prvek detekující případný pohyb v místnosti, provádí neustálé monitorování prostoru a dokáže zasílat bezpečnostní zprávy na váš mobil či tablet. Důležité je však, aby byl připojen k síti Wi-Fi 2,4 GHz, prostřednictvím které bude komunikovat s vašim mobilním telefonem nebo tabletem. Pro tento účel stačí mít v mobilu nainstalovanou aplikaci SMART LIFE nebo TUYA.

Opět pochválíme přehledný návod k instalaci.

IKEA VALLHORN

Ano, počítáte správně, toto je už šestý senzor pohybu, který zmiňujeme. Jedná se o novinku, která zatím neměla čas dostat se v žebříčku na přední místa, ale protože ji sami v redakci využíváme, dovolujeme si tento senzor zařadit do výběru jako bonus.

IKEA VALLHORN je jednoduše použitelný senzor pohybu, který je napájen dvěma bateriemi typu AAA. Umí fungovat samostatně, pak spíná při detekci pohybu spárované žárovky nebo zásuvky (až 10 zařízení), ale při propojení se směrovačem DIRIGERA nebo dokonce s Home Assistant jeho schopnosti rychle rostou. Instaluje se na zeď, na nábytek, kamkoliv vás napadne. Můžete využít vruty a hmoždinky nebo lepící pásku, která je součástí dodávky. Baterie si ale musíte koupit samostatně. Pokud vás tento senzor zaujal, věnujeme se mu více v samostatném článku.

Návod k montáži a nastavení najdete na stránkách e-shopu IKEA.

Srovnání

Produkt (EAN) Zigbee Google Home Baterie Napájení ze sítě Dosah [m] Cena od [Kč] Aqara DJT11LM

(6970504212527) ✅ ✅ CR2032 ❌ ? 356 Tesla Smart Sensor Motion TSL-SEN-MOTION

(TSL-SEN-MOTION) ✅ ✅ CR2450 ✅ 5-7 354 iQtech Smartlife MS03

(8594179148080) ✅ ❌ CR123A ❌ 10 602 Niceboy ION ORBIS Motion sensor

(orbis-motion-sensor) ✅ ✅ CR2 ❌ 7 289 MKF-TSW051 PIR

(8592359110513) ✅ ✅ 2 x AAA 5V/1A 9-12 499 IKEA VALLHORN

(905.043.41) ✅ ✅ 2 x AAA ❌ 5 199

Zdroj: Heureka, vlastní