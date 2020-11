Do redakce dorazil zajímavý telefon realme 7 5G. Co vás zajímá?

Do redakce nám právě dorazil telefon realme 7 5G. Na ten jsme byli zvědaví delší dobu, jelikož sliboval zajímavý poměr mezi cenou a výkonem. Na to, zda se mu to nakonec podařilo si odpovíme až v samostatné recenzi. V tomto článku dáváme prostor vám, abyste se mohli zeptat na cokoliv, co vás ohledně telefonu zajímá.

Pojďme si říct něco ke specifikacím. Telefon pokrývá 6,5″ LCD displej se 120 Hz obnovovací frekvencí a Full HD+ rozlišením. O výkon se zde stará čipset MediaTek Dimensity 800U, který je veřejností dosti chválen, takže jsme samozřejmě zvědaví také na výkon. Jsou zde dvě výkonná a dalších šest úsporných jader, přičemž o grafický výkon se stará Mali-G57. Naše varianta má 6 GB RAM a systémem je realme UI, které je postaveno na Androidu 10.

The real Deal 5G Event | realme 7 5G Online European Launch

O výdrž se pak stará solidní 5 000 mAh akumulátor s podporou 30 W nabíjení, takže i tento parametr by mohl být v kombinaci s moderním čipsetem znamenat solidní výdrž. Na zadní straně se pak nachází čtyři různé fotoaparáty. Ten hlavní má rozlišení 48 megapixelů a světelností f/1,8. Dále je zde 8 megapixelový ultraširokoúhlý snímač a další dva 2 megapixelové snímače. Do telefonu si samozřejmě v tuto chvíli dáváme SIM kartu a budeme ho přibližně dva týdny používat jako naše primární zařízení. Vy se mezitím pod tímto článkem můžete tradičně ptát na cokoliv, co vás ohledně telefonu zajímá.

Co vás zajímá ohledně Realme 7 5G?