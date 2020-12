Realme 7 5G recenze: výborný poměr mezi cenou a výkonem

Telefony značky realme se nám objevují v redakci stále častěji. Podle našeho názoru se jedná tak trochu o nástupce značky Xiaomi. Firma se totiž snaží prodávat telefony za snesitelnou cenu a snaží se do nich nacpat co nejlepší hardware. Telefon realme 7 5G míří do vyšší střední třídy, ovšem za svou cenu nabídne opravdu hodně. Třeba 120 Hz displej, podporu 5G sítí, poměrně kvalitní zpracování nebo zajímavý výkon. Dává tedy telefon smysl?

Obsah recenze

Obsah balení Realme 7 5G

Stejně jako u klasické varianty nám realme 7 5G přišlo v papírové žluté krabičce, která je pro značku typická. Ta obsahuje kromě samotného telefonu také 30 W nabíječku, USB-A na USB-C kabel, různé brožurky a základní gumové průhledné pouzdro, které vždy rádi oceníme.

Telefon Realme 7

30 W nabíjecí adaptér

USB-C/USB-A kabel

gumové pouzdro

brožurka

Telefon se v něm používá dobře a za dobu používání není ani nijak poškrábané ani nijak poničené, což se u levnějších pouzder stává poměrně často. Sluchátka zde nehledejte, ovšem vzhledem k tomu, že je nenaleznete ani u některých telefonů za mnohem vyšší částky jsme si na tuto politiku zvykli. Prostě si je musíte koupit jinde nebo používat stará.

Zpracování a vzhled Realme 7 5G

realme 7 5G nabízí velice podobný design, jako realme 7. Tato řada si zkrátka zachovává hodně podobný vzhled, liší se pak u modulů fotoaparátu. Zadní strana je tedy matná, máme zde stejný rozdělovací efekt a za nás vypadá velice dobře. Telefonu to přidává na prémiovosti a díky tomu, že takový efekt žádný jiný telefon nemá realme snadno rozpoznáte. Na boku telefonu se nachází power tlačítko a spolu v něm také čtečka otisků prstů.

Ta nám osobně fungovala vždy a neměli jsme s ní sebemenší problém. Oceňujeme také rychlost a díky vrubu jí snadno nahmatáte. Ještě než přejdeme k displeji jako takovému, rámečky okolo něj jsou poměrně tenké, zamrzí trošku větší brada, ale na to jsme si časem také dokázali zvyknout. Celkový poměr činí slušných 90,5 % displeje na přední straně, což není špatné číslo. Oficiálně telefon nedisponuje žádnou IP ochranou, ovšem značka tvrdí, že jsou všechny porty chráněny silikonem. Záruka se na to ale logicky nevztahuje.



Realme 7 recenze: hurikán ve střední třídě. Má vůbec konkurenci? čtení: 9 minut ( uložit na později ) čtení: 9 min. uloženo uložit na později 9 min. uloženo

Displej Realme 7 5G

Když jsme telefon nějakou dobu používali, zdál se nám pocit z displeje velice podobný, jako právě u realme 7. Vzhledem ke stejným specifikacím displeje se dá čekat, že firma použila stejný typ, ovšem obnovovací frekvence je zde o něco vyšší. Přední stranu tedy pokrývá 6,5″ LCD panel s rozlišením 2400 x 1080 pixelů a obnovovací frekvencí 120 Hz. Musíme říct, že nám u tohoto modelu AMOLED displej nechyběl tolik, jako třeba u OnePlus Nord N10 5G. Displej je jednoznačně rychlejší, má lepší barevné podání i odezvu.

6,5″ IPS LCD panel s Full HD+ rozlišením

120 Hz obnovovací frekvence

maximální jas 450 nitů

Díky 120 Hz frekvenci vám bude připadat telefon rychlejší a animace plynulejší. Opravdu, není to žádný výmysl. Pokud vyzkoušíte vyšší obnovovací frekvenci, už nebudete chtít nic jiného. Jen škoda, že jí využijete pouze v systému, jelikož realme 7 5G nemá u většiny her takový výkon, aby se dokázala frekvence využít naplno. V displeji se také na levé horní straně nachází poměrně malý průstřel s 16 MPx selfie kamerkou.



Hardware a výkon

Téma výkonu jsme nakousli už v předchozím odstavci. Ještě předtím, než půjdeme ke specifikacím a benchmarkům, pojďme si říct něco k praktickému používání. Telefon je plynulý, animace jsou pěkně “smooth” a telefon nemá problém ani s náročnějším multitaskingem. Zkrátka pro každodenní používání na běžné aplikace jako Google Chrome, Gmail, Messenger, Instagram, Spotify atp. je telefon ideální a jsme si skoro jisti, že budete nadšení.

MediaTek Dimensity 800U s podporou 5G sítí, 6 jader

6 GB operační paměti RAM

128 GB úložiště

Herní výkon také rozhodně není špatný, ale 120 Hz tu prostě nevyužijete. Call of Duty: Mobile jede přibližně okolo 60 FPS s rozumným grafickým nastavením, to stejné třeba Shadowgun: Legends. Pojďme tedy ke specifikacím. V telefonu tiká čipset MediaTek Dimensity 800U, což je nový čipset mířící do střední třídy, který je založený na 7nm procesu. Dle realme nabízí čipset 1,4x rychlejší spouštění aplikací a o 11 % vyšší výkon CPU a o 28 % vyšší grafický výkon. Samozřejmě jsme zkoušeli GeekBench, kde si na jedno jádro vysloužil telefon 594 bodů, ve vícejádrovém testu pak 1770 bodů, což není vůbec špatné. Čipsetu dopomáhá 6 GB RAM a 128 GB úložiště.



Výdrž baterie Realme 7 5G

Stejně jako u dalších telefonů z řady realme 7 nalezneme i v realme 7 5G 5 000 mAh baterii. Kdybychom měli výdrž srovnat s klasickým realme 7, které disponuje 90 Hz panelem, je jen trošku horší. Zatímco na realme 7 jsme měli na konci dne okolo 30 %, na tomto modelu máme 17-23 %. Musíme ale zmínit fakt, že tento displej má o 30 Hz vyšší frekvenci. Stále je ale výdrž dobrá a zkoušeli jsme také 60 Hz režim, ve kterém telefon exceluje.

5000 mAh baterie

30 W nabíjení

0-100 % 65 minut

Jestliže máte před sebou dlouhou cestu na hory nebo jedete vlakem přes půl republiky, zapněte si 60 Hz režim a telefon vám vydrží při rozumném jasu tak dlouho, jak budete sami chtít. Samozřejmě jej při hraní ve 120 Hz režimu dokážete vybít za 5 hodin, ale pokud budete prohlížet web při 60 Hz, vydrží telefon s přehledem dva dny. Díky přiloženému 30 W adaptéru pak dobijete telefon z 0 na 100 % asi za hodinu, což je vlastně fajn hodnota.



Realme 7 5G láká na 120 Hz displej, 5G a nízkou cenu. Stává se z firmy nové Xiaomi? čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Uživatelské prostředí Realme 7 5G

Pokud máte rádi čisté a jednoduché uživatelské prostředí, bude Realme UI 1.0 pro vás to pravé ořechové. Sami jsme příznivci spíše čistého Androidu, než přeplácaných systémů jako třeba One UI nebo MIUI. Systém nám tedy maximálně vyhovoval a měli jsme z něj trošku až Pixelovský pocit. Jasně, jsou zde některé předinstalované aplikace, ale ani jsme neměli potřebu je mazat. Game Space je super aplikace, díky které vidíte ve hrách vytíženost GPU a CPU, teploty i počet FPS. Dále jsou zde aplikace Správce telefonu, Správce souborů, WPS Office či Videa. Žádný balast, poměrně užitečné aplikace, které můžete kdykoliv smazat.