Společnost Realme aktualizace telefony Realme 6 Pro a Realme 7 Pro na nejnovější nadstavbu Realme UI 2.0, která je založena na Androidu 11. Prozatím se šíří pouze v Indii, ovšem během několika týdnů se má dostat také do Evropy.

Realme 6 Pro a 7 Pro dostávají Realme UI 2.0

Aktualizace přináší novinky typické pro Android 11, tři nové tmavé režimy nebo funkce Optimized Night Charging, Tone Tunes a Sleep Capsule. U Realme 6 Pro se aktualizace označuje jako RMX2061_11.C.15, u novějšího Realme 7 Pro pak jako RMX2170_11.C.20. Aktualizace se týká uživatelů, kteří nejsou zapojeni do programu Open Beta. Společnost tvrdí, že pro registrované je již aktualizace pár dní dostupná.

Jedná se o jedny z prvních telefonů, které nový systém dostávají. Kromě očekávaných novinek by měl být systém mnohem lépe vyladěný, což byla jedna z mála chyb tohoto systému. Při recenzování těchto telefonů totiž občas docházelo k pádu aplikací či náhodným restartům. A právě to by měla nová nadstavba mimo jiné řešit. Pokud se tedy nepřijde na žádné závažné chyby, můžeme systém očekávat brzy i na našem kontinentu.

