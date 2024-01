Realme brzy odhalí telefony 12 Pro a 12 Pro+

Půjde o vyšší střední třídu s parádním vzhledem

Unikátem bude teleobjektiv s až 120x digitálním zoomem

Společnost Realme brzy uvede na trh telefony Realme 12 Pro a Realme 12 Pro+ a podle informací českého zastoupení se objeví i na českém trhu, ale pravděpodobně až později. Nyní se firma pochlubila s dalšími prospekty odhalující design a parametry fotoaparátů. Unikátem dané cenové kategorie bude rozhodně přítomnost teleobjektivu, který má nabídnout až 120x digitální zoom.

Telefon designově vychází z předchozího Realme 11 Pro (+) a je to vidět hned při pohledu na zadní stranu, která se vyznačuje obřím fotomodulem, veganskou kůží a proužkem uprostřed. Čistě z tohoto hlediska bychom si jej mohli snadno splést s vlajkovou lodí, ve skutečnosti mají ale telefony spadat do vyšší střední třídy. Tomu odpovídá i použitý čipset, hovoří se o Snapdragonu 7s Gen 2, dopomáhat mu může až 16 GB RAM a 1TB úložiště.

realme 12 Pro wraps a premium telephoto camera in a luxurious watch design https://t.co/oz762SS0Z7 pic.twitter.com/86VUYjF7Xz — Yanko Design (@yankodesign) January 11, 2024

Co se týče soustavy fotoaparátů, lze počítat s hlavním senzorem Sony IMX890 s rozlišením 50 MP a 64MP teleobjektivem OmniVision OV64B s 3x optickým zoomem a 6x digitálním zoomem, který bude výřezem z 64MP snímače. Firma zmiňuje (a ostatně i telefon má toto číslíčko vidět přímo na modulu fotoaparátu) také 120x SuperZoom.

Ten bude pochopitelně digitální a jde spíše o marketingový tahák, kvalita fotografií rozhodně nebude nijak vysoká a pravděpodobně nebude v praxi dobře použitelná. Ale kdyby se z telefonu dařilo vytáhnout ucházející snímky dejme tomu do 20x zoomu, bylo by to na danou cenu rozhodně fajn. Telefon by mohl rázem oslovit úplně novou cílovou skupinu.

Líbí se vám design Realme 12 Pro (+)?

