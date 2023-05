Fotoaparát s rozlišením 200 megapixelů bude brzy součástí výbavy telefonů další významné značky. Již v červenci by měla na trhy dorazit série mobilů Realme 11, přičemž nejvybavenější model této řady dostane snímač ISOCELL HP3. Tedy aktuálně nejvyspělejší 200MPx senzor od Samsungu. Řeč je o telefonu Realme 11 Pro+ 5G, který by měl zejména v oblasti focení překonávat dva své “sourozence”.

Ačkoli ještě nebylo oficiálně stanoveno datum prezentace, společnost Realme už k nové generaci vlajkových telefonů vypouští různé střípky informací. Například výše přiloženou koláž různých vlastností zmíněného foto senzoru v těle telefonu Realme 11 Pro+ 5G. Kromě rozlišení, které u focení rozhodně nemusí být rozhodující, je zmíněna například také velikost snímače 1/1,4 palce, optická stabilizace nebo údajně první čtyřnásobný bezztrátový zoom v oblasti smartphonů.

Co po stránce focení nabídnou další dva telefony ve stejné řadě? Realme 11 Pro 5G by měl disponovat 100MPx hlavním senzorem, základní model Realme 11 by pak měl nabídnout v tomto ohledu 64 megapixelů.

Tip Nechcete si nechat ujít zprávičky, články, návody či recenze ze Světa Androida? Můžete nás sledovat třeba přes Google News, na Facebookové stránce a také na Instagramu. Máme také komunitní skupiny na Discordu a na Facebooku. Další možnosti sledování najdete v našem návodu.

Zdroj: XDA