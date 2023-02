Není to tak dávno, co jsme vás informovali o záhadném telefonu Coca-Cola. Nyní už je jasné, o co vlastně půjde. Pokud jste si mysleli, že se výrobce nápojů pustí do výroby vlastního mobilu, byli jste na omylu. Půjde totiž o speciální edici telefonu realme 10 Pro 5G.

Tento kousek bude uveden na trh již 10. února, avšak prozatím se bude prodávat pouze v Indii. Jak to bude s globální dostupností není v tuto chvíli jasné. Firma nyní nalákala na design telefonu skrz oficiální fotografie a nutno uznat, že telefon vypadá zajímavě. Zejména jeho zadní strana, na které nalezneme ikonické logo značky Coca-Cola. Mimo to jsou i čočky fotoaparátů zvýrazněné červenou barvou.

Zákazníci, kteří sáhnou po této variantě navíc dostanou i exkluzivní balení. V ní naleznou mimo telefonu také Coca-Cola edici figurky realmeow, samolepky a speciální kartu, na níž bude napsané jaký konkrétní kus z 6 000 vyrobených vlastníte.

Jak se vám líbí Coca-Cola edice realme telefonu?

Zdroj: GSMArena