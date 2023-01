Coca Cola prý chystá vlastní telefon. Kdo jí ho vyrobí?

Ve světě mobilů už jsme si zvykli na to, že alespoň jeden vlastní model či speciální edici smartphonu může mít téměř kdokoli. Modulární telefony ještě úplně příležitost nedostaly, takže nemáme na mysli zrovna řadové technologické nadšence, ale větší firmy, které jinak nemají s hi-tech věcmi nic moc společného, se do podobných věcí pouští poměrně často. Třeba módní značky. Ke společnostem, které se hodlají prezentovat vlastním telefonem, bude podle jednoho úniku brzy také nápojový gigant Coca Cola.

Here comes your very first look at the totally new #ColaPhone! Maybe Coca-Cola will cooperate with a top smartphone brand. Can you guess which brand it will be? pic.twitter.com/6ieXvVTTH0

— Ice universe (@UniverseIce) January 24, 2023