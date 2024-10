Nechce se vám do ekodvora? Vysloužilou elektroniku můžete nově poslat re-balíkem!

Vysloužilé elektrospotřebiče se rozhodně nesmí jen tak vyhazovat do běžného odpadu

Existuje rozsáhlá síť sběrných míst, kde přístroje čeká ekologická likvidace nebo recyklace

Nyní přibylo dalších téměř 7000 míst, kam můžete s vysloužilým spotřebičem zamířit

Každý elektrospotřebič jednou doslouží. Někdy prostě přestane fungovat, někdy jen morálně zastará. Elektrospotřebiče obsahují spoustu materiálů, které jsou buď vzácné a drahé nebo nebezpečné, pokud by se dostaly do volného oběhu. Příkladem budiž olovo nebo kadmium. Pokud už spotřebič není ve stavu vhodném pro další používání, měl by se ekologicky zlikvidovat.

V Česku máme hustou síť ekodvorů a výjimkou nejsou ani červené kontejnery na elektroodpad. Nově ale přibylo dalších asi 7000 míst, kam můžete zamířit například s vysloužilým mobilním telefonem. Můžete jej poslat poštou, konkrétně pomocí Balíkovny. Je zde omezení, musíte se vlézt do limitu 15 kg a rozměru 50 × 50 × 50 cm. Pračka nebo velká televize tedy neprojde, ale mobil, tablet, rádio, ale také třeba fén nebo menší vysavač můžete takto poslat bez problémů.

Funguje to opravdu jednoduše. Na webu společnosti Rema vyplníte formulář a obdržíte kód, který spolu s číslem objednávky napíšete na balík. Ano, na balík. Vysloužilý elektrospotřebič musí být zabalen jako běžná zásilka. Balík pak odnesete na podací místo a dál už je to na České poště, která balík odveze a společnosti Rema, která se postará o zbytek. Přístroj se rozebere a jednotlivé součásti čeká ekologická likvidace nebo v lepším případě recyklace.

Ačkoliv to může vypadat, že je tato služba nadbytečná vzhledem k počtu sběrných dvorů, já si to nemyslím. Mám jeden ekodvůr hned vedle domu, ale synchronizovat můj volný čas s jeho otvírací dobou není vždy snadné. Umím si tedy velice dobře představit, že vysloužilé elektrospotřebiče místo toho hodím do krabice a vyměním ve večerce, která provozuje svěrné místo Balíkovny, za svačinu.

Zdroj: Rema