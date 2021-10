Google Mapy mají 3 nové formáty navigace. Oceníte všechny?

Google před pár hodinami oznámil příchod hned tří šikovných novinek v aplikaci Mapy. Všechny se budou týkat navigace a také “zdravějšího” cestování. O první z nich, plánování automobilové trasy nikoli podle času či délky, ale podle spotřeby a ekologické zátěže, jsme už slyšeli. Další dvě jsou pro nás úplně nové a o to zajímavější. Jedna mění styl navigování na kole, druhá zase nabídne přehled o sdílených kolech a koloběžkách v některých dalších městech.

Ekologické plánování trasy pro auto

Dříve avizovaná funkce, která nyní oficiálně míří do ostré verze aplikace. Mapy budou kromě nejkratší nebo nejrychlejší trasy vypočítávat a nabízet i trasu, u které se předpokládá nejmenší spotřeba. Aplikaci v této situaci pomáhá nejen umělá inteligence, ale i data poskytnutá od americké Department of Energy’s National Renewable Energy Laboratory. Zatím bude dostupná v USA, ale Google plánuje rozšíření do Evropy už v roce 2022.

Nové prostředí navigace pro cyklisty

V ČR zatím bohužel pořádně cyklonavigace v Google Mapách nefunguje, ale v regionech, kde mají větší štěstí, se mohou těšit na parádní vylepšení. Jelikož často vůbec není žádoucí, aby při jízdě na kole aplikace zobrazovala každou zatáčku, půjde tento “turn-by-turn” mód vypnout. Cyklista tak uvidí jen postupný průběh trasy, změnu nadmořské výšky nebo čas do příjezdu do cíle.

Info o umístění sdílených kol a koloběžek v dalších městech

Stále populárnější (i když by s námi asi ne všichni obyvatelé center velkých měst souhlasili) forma ekologicky i ekonomicky výhodné dopravy dostane ještě větší prostor i v aplikaci Google Mapy. V tuto chvíli už by měla být funkce dostupná ve třech stovkách měst po celém světě. O provozu v Praze zatím informace nejsou.

